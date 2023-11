Las bajas que tendría Chivas para el Clausura 2024

Chivas podría tener varias bajas para el Clausura 2024. El Rebaño Sagrado ya tiene que empezar a pensar en el siguiente torneo, sin haber terminado el Apertura 2023, pues todavía disputan los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX frente a los Pumas.

A pesar del maremoto que fue el certamen para Veljko Paunovic y los suyos, entre lesiones e indisciplinas, los tapatíos se metieron de forma directa a la Liguilla en el quinto lugar, y se medirán a los universitarios, que fueron cuartos, primero en el Estadio Akron y luego en el Olímpico, en el Pedregal.

Las bajas que podría tener Chivas para el Clausura 2024

Con la Liguilla en mente, el Rebaño Sagrado también tiene que pensar en el siguiente torneo, eso será trabajo de Fernando Hierro y el DT, pues varias jugadores terminan su contrato y ya sabrán si renovarlos o dejarlos ir. De acuerdo con el sitio especializado en transferencia, son cuatro futbolistas los que el 31 de diciembre de este año culminan su relación.

Se trata de Cristian Calderón, Jesús Sánchez, Fernando Beltrán e Isaác Brizuela. El primero de ellos sería una de las opciones que podrían salir, pues fue uno los involucrados en la indisciplina de hace unas semanas, aunque ya regresó a las canchas, como los otros castigados, incluso siendo titular.

Los otros jugadores que podrían salir de Chivas para el Clausura 2024

Otros dos que aparecen en la lista, aunque aún no terminan sus respectivos contratos podrían ser Óscar Whalley e Hiram Mier. Tanto el portero, como defensor, no han tenido los minutos que hubieran esperado en el torneo, incluso no fueron tomados en cuenta cuando las lesiones se apoderaron del Rebaño Sagrado, y esto podría causar su salida.

Aunque seguramente, primero buscarán terminar el presente torneo, hasta donde lleguen, con el título que es lo que esperaría la afición, pero será hasta que culminen, que empiecen a planear el Clausura 2024.