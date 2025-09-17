Las marcas que rompió Chivas ante el América en el Clásico Nacional

Chivas dio el batacazo en este torneo y sorprendió al América en el Clásico Nacional. El Rebaño Sagrado logró cortar una hegemonía de 8 años de los azulcremas en clásicos. Por otro lado, consiguieron los rojiblancos una victoria luego de 10 largos años.

Milito respira y ahora tiene margen para seguir trabajando con el Rebaño. El estratega argentino espera recuperar la mejor versión del equipo tapatío. Esta significó la primera caída de Jardine ante Chivas en duelos de fase regular.

Las voces de los protagonistas

Uno de los mejores jugadores en el Clásico Nacional fue Erick Gutiérrez, quien habló sobre la importancia de este triunfo.

“Hay que tomarlo con mucha humildad y seguir trabajando por la misma línea y, bueno, este partido es un clásico, así que había que tomarlo de esa manera. Sabíamos que era muy complicado venir acá. Hoy hicimos un partido muy inteligente, aguantamos un poco, contragolpeamos y nos funcionó mucho, pero respaldamos por completo al profesor, entendemos la idea, confía mucho en nosotros y hoy le regalamos un poco de lo que nos ha dado este torneo”, dijo el futbolista del Rebaño.

También, “Tala” Rangel se refirió a la mejora que ha tenido el club.

“Veníamos jugando muy bien, habíamos tenido muy buen funcionamiento. Hubo detallitos defensivos, pero, a final de cuentas, eso nos sirvió para aprender. Gracias a Dios se consigue la segunda victoria del torneo y yo creo que eso nos enfila para lo que viene”, afirmó el portero.

Autocríticas en el América

Del lado del América, Henry Martín habló en zona mixta y fue autocrítico luego de la caída en casa.

“En el segundo tiempo ellos buscaban eso, anotar un gol y echarse atrás, no salían a presionar. Ellos no juegan mal, hoy les salió. Aprovecharon las que tuvieron. Fueron 20 minutos, para mí, en el segundo tiempo que iniciaron muy bien, después se echaron para atrás. Fueron contundentes, a nosotros nos faltó eso”, sentenció el jugador del América.

