Gabriel Milito debe afrontar este duro problema en Chivas a pesar de la victoria en el clásico

Si bien es cierto que Chivas festejó el triunfo ante América en el Clásico Nacional, ahora tendrá que afrontar una serie de complicaciones. Además del calendario muy ajustado que tendrá los próximos días , Gabriel Milito también deberá realizar una serie de reformas dentro del once titular del Guadalajara, pues no contará con Roberto Alvarado para su próximo compromiso contra Tigres de la UANL.

Durante el clásico contra el América, el ‘Piojo’ Alvarado no pudo terminar el partido debido a que pisó mal, doblándose el tobillo en una jugada donde trató de recuperar la posesión del balón cerca del área rojiblanca. El mismo sufrió una inflamación severa que ha impedido que tenga un diagnóstico preciso hasta el día de hoy. Por otro lado, Milito es el entrenador número uno de la Liga BBVA MX en un curioso apartado .

@piojo.13 Roberto Alvarado será baja en Chivas ante Tigres

Lo cierto es que Alvarado será baja en Chivas para enfrentar a Tigres este miércoles 17 de septiembre y Milito deberá encontrar un reemplazo cuanto antes. Según distintos medios partidarios del Rebaño, afirman que Richy Ledezma apunta a ser la opción más viable para reemplazar al ‘Piojo’ debido a que sabe sumarse al ataque en la misma posición que ocupa futbolista de 27 años.

Otras opciones que baraja Gabriel Milito para reemplazar al Piojo Alvarado

Hugo Camberos es otra opción que aparece sobre la mesa, aunque próximo a integrarse a la Selección Mexicana Sub 20 para participar del Mundial de dicha categoría, es poco probable que sume minutos como titular. Otra alternativa puede ser Efraín Álvarez, quien podría jugar más adelantado para ser el encargado de actuar como enlace hacia los delanteros. Sin embargo, el estratega argentino lo piensa más como centrocampista.

¿Cuándo juega Chivas contra Tigres por el Apertura 2025?

Chivas y Tigres se verán las caras por el partido pendiente de la jornada 1 del Apertura 2025. El encuentro se dará este miércoles 17 de septiembre, a las 19:05 horas (Ciudad de México), en el Estadio Akron ubicado en Guadalajara. Tras la victoria del Rebaño ante las Águilas en el clásico, promete ser un duelo apasionante.