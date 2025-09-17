Los impresionantes números de la joya de Pumas en el Apertura 2025

Ángel Azuaje es una de las joyas de Pumas. El joven defensor auriazul ha sabido consolidarse en la actual temporada y tiene una gran proyección con el conjunto felino.

El canterano felino ha dejado buenos números en este certamen. Actualmente es el quinto central con mayor porcentaje de duelos aéreos ganados. Azuaje ha llegado para cubrir la baja de Lisandro Magallán en la zona defensiva del club. El argentino se marchó de la Liga BBVA MX y dejó un vacío que ha sabido cubrir el joven zaguero.

Azuaje, pieza clave para Juárez

El defensor de Pumas se ha ganado la confianza de Efraín Juárez en el torneo Apertura 2025.

“La realidad es que estamos felices. Nosotros, en la planeación que teníamos, era tener a ellos dos porque lo habíamos hecho: dos ‘nueves’ mexicanos, que no es fácil. Hay, creo, otro equipo que juega con más mexicanos, y nosotros, en esa posición, me parece que era cuestión de que, en la manera que ellos entrenan, en la manera que ellos trabajan... no solo ellos, sino el equipo”, dijo el DT felino tras el triunfo ante Mazatlán y la gran actuación de su equipo.

Pumas busca cortar una racha de 14 años sin levantar un trofeo de campeón.

“Me parece espectacular la reacción mental, porque hubo un momento en que a nosotros también se nos complicó el partido. Pero muy contento por ellos dos, por ellos dos y por el equipo, porque me parece que merecíamos una victoria así, contra un rival importante, en este proceso del que veníamos hablando, que no teníamos esa contundencia. Me parece que hoy sí, y al mismo tiempo creo que tenemos que seguir generando más para poder hacer un poco más de goles”, sentenció.

El próximo juego de Pumas será ante Tigres en el estadio Olímpico Universitario. Efraín Juárez espera que su equipo pueda seguir por este camino en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

