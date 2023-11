Director técnico de Chivas manda advertencia al América

Chivas Femenil se despidió del Apertura 2023 después de caer 3-4 ante América en las semifinales del torneo, quienes avanzaron a su tercera final consecutiva.

Con esto, la balanza del rebaño en el Clásico Nacional se mantiene a favor de las Águilas, que sólo han sido eliminadas por las rojiblancas en liguilla en el Apertura 2017.

Antonio Spinelli promete revancha contra América

Este fue el primer semestre de Antonio Spinelli en el banquillo de Chivas, y al término del encuentro aseguró que su objetivo es y será regresar a su equipo a una final, sin dejar de demostrar el golpe anímico que fue caer ante el acérrimo rival. “No nos enseñan a preparar la cabeza para reinventarse, pero tenemos que retornar”, comentó.

El estratega argentino prosiguió para hablar sobre lo que es su equipo en el futbol mexicano, destacando la importancia de jugar con puras futbolistas nacionales. “Jugamos para México y me duele porque tenemos 25 jugadoras mexicanas”, declaró.

Las molestias del Tano fueron notorias; al término de los cuartos de final habló sobre lo orgulloso que estaba de sus futbolistas, a quienes reconoció por tener ‘muchos ovarios’, por lo que la derrota de hoy fue un golpe tanto para él como para el plantel.

“Siempre perder un clásico es doloroso, me duele más por el desarrollo, siento que el equipo estuvo a la altura y ese es el dolor, pero con la tranquilidad de que lo dimos todo”, para después prometer que saldará la deuda contra el rival, “estamos cerca y no me iré de Chivas hasta ganar el título y eliminar al América”,

Muchas gracias a ti que luchaste junto a nosotras hasta el último segundo.



La ilusión sigue intacta y trabajaremos para poner este escudo donde se merece.



amenazó.

¿Cuándo regresa Chivas Femenil?

Con base en esto, ahora el Rebaño tendrá que comenzar preparativos de cara al Clausura 2024. Primero regresarán a Guadalajara, donde romperán filas y tendrán aproximadamente dos semanas de vacaciones.

Después, a principios de diciembre, harán el viaje a Manzanillo, donde arrancará la primera pretemporada con Spinelli en la dirección técnica y con algunos posibles cambios en el plantel.