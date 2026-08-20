Chivas vive momentos críticos en el mercado de fichajes; esto se sabe

Todos los reportes que había de sondeos alrededor de los jugadores de Chivas habían desaparecido tras los primeros días después del Mundial. Pero en esta recta final del mes de agosto, los clubes europeos se fueron al ataque en contra de la directiva del Rebaño Sagrado. Ya sacaron a la Hormiga González, mientras que hay interés por Brian Gutiérrez y Raúl Rangel. ¿Qué se sabe del mercado de transferencias del Guadalajara?

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¿Chivas venderá más jugadores en este mercado de fichajes?

La realidad es que lo vivido en horas recientes con el equipo era algo presupuestado por la directiva, situación que los llevó a contratar de manera inmediata (finalizando el torneo pasado) a Jordan Carrillo y Kevin Castañeda. Se sabía del interés por Armando González (ya fichado por Olympiacos), se sabía de los sondeos por Brian Gutiérrez y también se sabía del interés mostrado por Raúl el Tala Rangel.

En ese sentido, la sorpresa y tensión existente en el entorno de la afición rojiblanca recae en que los rumores y fichajes ya oficiales llegaron de manera abrupta. Hormiga González salió a Grecia por 12 millones de dólares, convirtiéndose en una apuesta grande por parte del club griego, que esta temporada competirá en Europa League.

Mientras tanto, se indica que Raúl Rangel también interesa en demasía en Croacia. Aunque son cifras extraoficiales, se habla de ofertas que alcanzan casi los 8 millones de dólares que pide Chivas. Mientras que con Brian, siguen siendo sondeos para ver cuáles son las condiciones contractuales del recién llegado futbolista mexicoamericano, aunque sí es un futbolista con varias miradas encima.

¿Chivas tiene en planes contratar más jugadores?

La situación es vista por algunos aficionados como crítica, pues el equipo se deshizo de su delantero más importante, otro mediocampista de poderío es sondeado y además tu arquero titular también podría salir. Sin embargo, la realidad es que Chivas tiene elementos para cubrir esas posibles bajas. Lo de Hormiga, Tala y Brian ya estaba dentro de lo previsto. Evidentemente hay dudas de lo que podrían hacer los que se quedan, pero el propio Gabriel Milito trató de traer calma, indicando que tienen el plantel suficiente y que por lo tanto… no hay planes de traer más jugadores.