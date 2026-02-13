Chivas vs América: Los mejores BARES para para ver el CLÁSICO en Nueva York

El Chivas vs América en Nueva York no es solo un partido de Liga MX; es una auténtica movilización de la comunidad mexicana en Estados Unidos. El Clásico Nacional transforma Manhattan, Queens y hasta Times Square en escenarios donde la pasión se grita con acento latino, banderas y camisetas rojiblancas o azulcremas.

Nueva York ofrece una combinación única entre infraestructura de primer nivel y auténtica identidad mexicana para disfrutar el futbol como en casa.

¿Cuáles son los mejores bares en Nueva York para ver Chivas vs América en vivo?

En Manhattan, el punto de referencia es The Football Factory at Legends, frente al Empire State Building. Con más de 20 pantallas y ambiente de estadio, se divide estratégicamente cuando juega el Clásico Nacional, permitiendo que las porras convivan con intensidad, pero bajo una logística impecable.

Muy cerca del Flatiron, Smithfield Hall destaca por su sistema de reservas para grupos y cabinas privadas, ideal si planeas ver el Chivas vs América en Nueva York con amigos o familia. Su prioridad en transmisiones de Liga MX lo convierte en favorito de los latinos en Estados Unidos.

En Queens, la experiencia cambia de tono. Soccer Republic at Bar 43, en Sunnyside, combina margaritas, alitas premiadas y un ambiente de barrio que vibra cada vez que rueda el balón. Sobre la Roosevelt Avenue, lugares como Tiro de Esquina en Corona y La Pantera 93 en Jackson Heights mantienen encendida con DJs y cánticos que replican la atmósfera del estadio.

El Clásico de México está a la vuelta y la banda en Coapa lo sabe. pic.twitter.com/pSTp4VKGUv — Club América (@ClubAmerica) February 13, 2026

Queens vs Manhattan: ¿Dónde se vive con más pasión el Clásico Nacional?

Manhattan ofrece tecnología y organización; Queens, identidad y comunidad. En Jackson Heights y Corona, el Clásico Nacional se siente como una extensión de México. Además, la afición del América suele concentrarse en Times Square tras victorias importantes, mientras seguidores de Chivas se movilizan incluso hacia New Jersey cuando el equipo visita la zona.

Para los latinos en Estados Unidos, elegir dónde ver el Chivas vs América en Nueva York depende de la experiencia que buscan: pantallas gigantes y estructura premium o calor de barrio con sabor mexicano.

El partido se disputará este sábado 14 de febrero a las 10:00 p.m. ET, lo que equivale a 9:00 p.m. CT y 7:00 p.m. PT en Estados Unidos. Consulta disponibilidad y reservas con anticipación, ya que los mejores bares suelen llenarse horas antes del silbatazo inicial.