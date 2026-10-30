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Chivas vs Atlante: cuánto cuestan los boletos para el Estadio Akron y qué ofertas hay

Las Chivas de Guadalajara se enfrentarán a los Potros de Hierro del Atlante en Jalisco

Chivas vs Atlante: cuánto cuestan los boletos para el Estadio Akron y qué ofertas hay

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Así como se habla de que Gabriel Milito podría ser el “fichaje estelar” de Chivas, el equipo rojiblanco se prepara para recibir al Atlante en el Estadio Akron. Además de la importancia deportiva del encuentro, quienes quieran asistir todavía pueden encontrar algunas localidades disponibles y opciones de reventa.

Mientras se dice que Tala Rangel tendría competencia en la portería de México, el Guadalajara busca mantener su buen momento en el Apertura 2026. El Rebaño afrontará este compromiso con la posibilidad de acercarse al liderato, mientras que los Potros de Hierro tendrán su última oportunidad este sábado 31 de octubre desde las 19:00 (tiempo del Centro de México).

Chivas de Guadalajara formación equipo blanco

Precios de los boletos para Chivas vs. Atlante FC

Los aficionados que quieran asistir al Estadio Akron todavía tienen algunas alternativas en la venta de entradas. Los precios:

  • Akron Premier Oriente: $1,877 pesos.
  • Akron Premier Poniente: $1,877 pesos.
  • Lateral Inferior Oriente: $1,169 pesos.
  • Lateral Inferior Poniente: $1,169 pesos.
Atlante Miguel Herrera
Crédito: Mexsport

También existe una alternativa de reventa a través de Boletomóvil como intermediario. En este caso, las ofertas de los precios publicados por aficionados que no pueden asistir van desde los $550 hasta los $4,000 pesos mexicanos. Los costos y la disponibilidad pueden cambiar conforme avance la venta.

Cómo comprar los boletos para Guadalajara vs. Potros de Hierro: paso a paso

La compra de entradas se realiza a través de la plataforma Boletomóvil. Para buscar localidades, hay que seguir estos pasos:

  • Ingresar a boletomovil.com/chivas
  • Seleccionar el evento J15 Chivas vs. Atlante Liga MX.
  • Revisar los términos y condiciones, incluida la obligatoriedad de contar con Fan ID.
  • Presionar la opción Comprar boletos.
  • Elegir entre las localidades disponibles o las entradas de reventa.
  • Ingresar un número telefónico para recibir un código de verificación por WhatsApp.
  • Completar el pago para finalizar la operación.
Chivas deja de ser el favorito al título: ¿Toluca o América lideran la estadística?
|Foto: X @Chivas

¿Cómo llegan Chivas y Atlante al partido?

Chivas llega en el tercer puesto de la clasificación con 26 puntos, a una unidad del América. El equipo de Gabriel Milito acumula dos triunfos consecutivos por 1-0, frente a Necaxa y Monterrey, además de 6 partidos seguidos sin recibir goles.

Atlante, dirigido por Miguel Herrera, atraviesa un momento más complicado. Los Potros ocupan el 16º lugar con 14 puntos y vienen de perder 1-0 ante San Luis. Es su última oportunidad matemática de no ser eliminados previo a la Liguilla.

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