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Gabriel Milito podría ser el “fichaje estelar” de Chivas: todo lo que se sabe de la renovación

El entrenador de las Chivas de Guadalajara por fin estaría cerca de continuar al mando del club

Gabriel Milito podría ser el “fichaje estelar” de Chivas: todo lo que se sabe de la renovación

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Así como en los últimos días Gabriel Milito recibió una buena noticia en Chivas, ahora se habla de que el entrenador podría ser el “fichaje estelar” del Guadalajara. La directiva rojiblanca ya habría iniciado conversaciones con el entorno del argentino para extender su contrato, aunque la decisión definitiva llegaría al finalizar el Apertura 2026.

Luego de que Chivas volviera a ganarle a Rayados, el equipo recuperó impulso después de una victoria compleja y una mala racha de cuatro partidos sin ganar. El futuro de Milito sigue en el centro de la atención, pues su vínculo actual contempla cuatro torneos y el Clausura 2027 sería el último que tiene firmado con el club.

Gabriel Milito refuerzo
El contrato de Milito vence en verano de 2027.|Chivas

Gabriel Milito había generado dudas tras una mala racha en Chivas

El entrenador argentino atravesó semanas complicadas durante el Apertura 2026. Después de acumular cuatro encuentros sin victorias, reconoció errores tácticos, aunque también defendió el trabajo de sus futbolistas y rechazó que el equipo estuviera atravesando una crisis profunda.

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Los triunfos frente a Necaxa y Rayados de Monterrey ayudaron a cambiar el panorama. Chivas volvió a sumar victorias importantes y mantiene sus aspiraciones en la competencia, un aspecto que también pesaría en el análisis de la directiva sobre la continuidad del DT.

La fuerte decisión de Gabriel Milito en Chivas en plena fecha FIFA

Ahora sí habría conversaciones para renovar a Milito en Chivas

De acuerdo con distintos reportes, la directiva del Guadalajara ya habría entablado conversaciones con el entorno de Milito para renovar su contrato. Sin embargo, la resolución se tomaría una vez concluido el Apertura 2026.

El propio entrenador había evitado hablar de una renovación semanas atrás, al considerar que todavía no era el momento adecuado. La directiva lo analizará por completo con los resultados del equipo sobre la mesa.

Toluca vs Tijuana| Resumen y Goles | Highlights | J13 | Apertura 2026 | Liga MX | Azteca Deportes

Los números de Milito en Chivas

Desde su llegada al banquillo rojiblanco, Gabriel Milito acumula 54 partidos dirigidos, con un balance de 28 victorias, 12 empates y 14 derrotas.

La decisión sobre una posible renovación, sin embargo, dependería del análisis que realice el club al terminar el Apertura 2026 y de las conversaciones que mantengan ambas partes para definir si el argentino continúa al frente del proyecto después del Clausura 2027. Tras los duros rumores de salida, Milito podrá ser el “fichaje estelar” del Rebaño Sagrado.

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