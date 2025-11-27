Chivas vs Cruz Azul: Estas son TODAS las BAJAS para la ida de los cuartos de final

Se trata, posiblemente, de la llave más intensa y reñida que habrá en esta primera fase de la Liguilla del Apertura 2025 . Chivas y Cruz Azul se medirán en los cuartos de final de ida en territorio tapatío, por lo que vale la pena conocer cuáles son las bajas que cada equipo tendrá para este duelo.

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

El Rebaño Sagrado sufrió muchas bajas a lo largo de la temporada regular no solo por expulsiones, sino también por lesiones. Un hecho similar ocurre con Cruz Azul, quien podría jugar este partido con hasta tres bajas de consideración que podrían permear el actuar del equipo celeste.

¿Qué bajas tendrán Chivas y Cruz Azul para la ida de los cuartos de final?

Chivas deberá enfrentar este duelo de cuartos de final de ida con dos bajas importantes en la zona defensiva. La primera de ellas es la de Diego Campillo por una lesión que se suscitó hace unas semanas, mientras que la segunda es la del canterano Leonardo Sepúlveda.

Te puede interesar: ¿Qué juegos habrá en PlayStation Plus para diciembre del 2025?

Te puede interesar: ¿Cuál es el potencial de Gilberto Mora para el EA Sports FC 26?

La situación para La Máquina no es mejor, pues Nicolás Larcamón enfrentará este compromiso con tres futbolistas que no verán acción en el mismo. Y es que, aunado a la lesión de Kevin Mier, Cruz Azul no contará con Andrés Montaño y Lorenzo Faravelli, este último por la roja que vio en el partido ante Pumas.

A pesar de esto, vale decir que tanto el Guadalajara como los de La Noria cuentan con elementos que pueden suplir a estos jugadores. En el Rebaño pueden jugar como centrales Luis Romo y el propio Tiba Sepúlveda, mientras que en los celestes Andrés Gudiño, Jeremy Márquez e Ignacio Rivero se perfilan para ser titulares.

Chivas vs Cruz Azul: Día, lugar y horarios de transmisión para los cuartos de final

El partido de ida se llevará a cabo hoy jueves, siendo el único a disputarse en este día, en punto de las 8 de la noche dentro del Estadio Akron. Por su parte, la Liga BBVA MX programó la vuelta el domingo 30 de noviembre dentro del Estadio Olímpico Universitario a las 19:06 horas.