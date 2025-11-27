Este sería el potencial de Gilberto Mora en el EA Sports FC 26 en su nueva actualización

Lo hecho por Gilberto Mora a lo largo de este año no solo ha sido suficiente para que llame la atención de los mejores equipos del viejo continente, sino que ha logrado que su carta y media en el EA Sports FC 26 cuente con un potencial que pocas veces se ha visto en el pasado.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Gracias a su participación en la pasada Copa del Mundo Sub-20, así como lo hecho en la Copa Oro con la Selección Mexicana y su retorno a Xolos de Tijuana, Gilberto Mora está catalogado como uno de los mexicanos con mayor potencial dentro del EA Sports FC 26. ¿Cuál es su media?

¿A cuánto de media podría llegar Gilberto Mora en el EA Sports FC 26?

Gilberto Mora se ha convertido en una auténtica sensación del futbol nacional e internacional, por lo que el EA Sports FC 26 ha decidido premiarlo al otorgarle una media de 73 puntos en su más reciente actualización, lo que lo hace formar parte de los mejores 10 mexicanos del videojuego.

Esta media, además, lo hace un jugador realmente atractivo para el Modo Carrera, pues con apenas 17 años, y sabiéndolo entrenar de manera adecuada, puede alcanzar una media de hasta 87 puntos, lo cual lo convertiría en uno de los mejores jugadores del mundo en su posición.

Recuerda que la Liga BBVA MX no forma parte del EA Sports FC 26, por lo que tanto Gilberto Mora como el resto de los jugadores mexicanos aparecen como agentes libres. Este hecho podría ayudarte a adquirirlo en tu equipo de manera mucho más sencilla y sin tener que gastar tanto dinero en él.

¿Gilberto Mora estará en el Mundial 2026?

Con apenas 17 años de edad, no se descarta que Gilberto Mora forme parte de la última convocatoria del Vasco Aguirre para la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026 , lo anterior considerando los buenos lapsos que el juvenil ha mostrado con el Tri en el terreno de juego.