PlayStation Plus confirma los juegos que tendrá en diciembre del 2025 para PS5

Estamos a unos días para que comience el último mes del año, motivo por el cual la PlayStation Plus ha dado mucho de qué hablar luego de su último comunicado. En este, ha brindado detalles respecto a cuáles serán los videojuegos que formarán parte del mes de diciembre para la PS5 .

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Como sabes, la PS5 se ha convertido en una de las consolas más vendidas de los últimos años gracias al impacto que ha generado en cada uno de sus usuarios. Ahora, con la llegada de la PlayStation Plus estos podrán disfrutar de muchos juegos durante el último mes del año. ¿Cuáles son estos?

PlayStation Plus: ¿Qué juegos habrá en la PS5 para diciembre 2025?

Con la intención de darle a sus fanáticos un “regalito” de Navidad y Año Nuevo, Sony ha sacado la casa por la ventana a través de los videojuegos que ha lanzado para la PlayStation 5 (PS5) en diciembre del 2025 a través de su PlayStation Plus, con títulos que llegarán a partir del martes 2 de diciembre.

Te puede interesar: ¿Penta intentó colocarse el hombro luego de haberse lesionado?

Te puede interesar: ¿Qué cambios podría hacer AAA para Guerra de Titanes con la posible lesión de Penta?

The PlayStation Plus Monthly Games for December:



🏹 LEGO Horizon Adventures

🧟 Killing Floor 3

🥽 The Outlast Trials

🤖 Synduality Echo of Ada

🃏 Neon White



Full details: https://t.co/CegyssE1Pj pic.twitter.com/dkRKbjTj4T — PlayStation (@PlayStation) November 26, 2025

Serán cinco los juegos que se lancen durante este último mes del año, y sin duda uno de los más interesantes será LEGO Horizon Adventures. Ahora bien, si tu intención es una propuesta mucho más seria y sanguínea, entonces la opción para ti sin duda es Killing Floor 3.

La PlayStation Plus también habilitará The Outlast Trials no solo para la PS5, sino también para la PS4, mientras que para la última consola también estará disponible el Neon White. Finalmente, los millones de usuarios de la PS Plus también podrán disfrutar del videojuego Synduality Echo Of Ada.

¿Cuánto vale actualmente la PlayStation (PS5)?

Si bien el precio puede variar en función del estado en el que residas, así como si tu compra es en línea o mediante el apartado digital, debes saber que adquirir la PlayStation 5 en este cierre del 2025 podría tener un costo que va de los 8000 hasta los 14000 pesos mexicanos.