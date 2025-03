¿Chivas vs Cruz Azul en riesgo por ser simultáneo al concierto de Alejandro Fernández? Esto dice el REGLAMENTO

Luego de que vetaran el Estadio Akron para la Jornada 13 del Torneo Clausura 2025, el partido entre Chivas y Cruz Azul se va a disputar en la cancha del Estadio Jalisco, inmueble al que sí van a poder ingresar los aficionados luego del acuerdo con la Liga BBVA MX para cambiar de sede el compromiso.

Este 29 de marzo, el ‘Rebaño Sagrado’ y el cuadro de La Noria se miden por la noche en la que en simultáneo, se va a llevar a cabo un concierto en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, la cual se encuentra ubicada a unos metros de la casa del Atlas. En punto de las 20:30 horas, Alejandro Fernández se presenta en el recinto taurino y posteriormente, el partido de la Fecha 13 entre Chivas y Cruz Azul comienza a las 21:05 horas.

Prohibidos eventos en simultáneo en la CDMX

En ocasiones anteriores, en la Ciudad de México se ha hecho el llamado a que dos eventos no pueden desarrollarse en simultáneo para cuidad la integridad de los asistentes en los diversos espectáculos, motivo por el que en el Estadio Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros no puede haber dos shows al mismo tiempo ya que los recintos se encuentran lado a lado en la delegación Benito Juárez.

“Hemos planteado varios temas en la mesa, que no pueden haber dos eventos el mismo día en los dos inmuebles, o hay un evento en la Plaza de Toros o hay un evento en el Estadio Azul, no da la zona, no da el personal que tiene la Alcaldía para cuidar el orden en dos eventos”, dijo en su momento el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México tras la clausura de uno de los recintos luego del juego entre Cruz Azul y Santos Laguna del Apertura 2024.

¿Chivas vs Cruz Azul corre riesgo en el Estadio Jalisco?

Con el partido de la Jornada 13 entre Chivas y Cruz Azul en el Estadio Jalisco y el concierto de Alejandro Fernández en la Plaza de Toros, ni el encuentro de la Liga BBVA MX ni el show de ‘El Potrillo’ corren riesgo al llevarse a cabo en simultáneo. Y es que el Reglamento para los Espectáculos del Municipio de Guadalajara no cuenta con alguna restricción para poder desarrollar dos espectáculos al mismo tiempo.

Incluso, la Policía Vial Jalisco ya dio a conocer el operativo de seguridad para resguardar la integridad de los asistentes a ambos eventos.

“Este sábado, 29 de marzo, desplegaremos un estado de fuerza de 70 oficiales, 5 patrullas y 4 bicicletas en las inmediaciones del Estadio Jalisco y la Plaza de Toros, esto debido al partido entre Chivas vs Cruz Azul y el concierto de Alejandro Fernández, que se llevarán a cabo a las 21:00 horas”, se lee en las redes sociales de la Comisaría de la Policía Vial del estado de Jalisco.

