La MILLONARIA oferta que Chivas haría por Gilberto Mora en plena Liguilla del Apertura 2025

Un nuevo rumor sobre transferencia de la sensación del futbol mexicano Gilberto Mora, ha surgido en recientes horas y todo apunta a que el equipo Chivas prepara una oferta nunca antes vista para hacerse de los servicios del jugador de 17 años pertenciente a Xolos de Tijuana.

De acuerdo a reportes, el equipo rojiblanco de Chivas que por tradición juega solamente con futbolistas mexicanos, estaría apuntando a fichar al froterizo logrando poner en la mesa extraoficialmente 15 millones de dólares.

Gil Mora no es sorpresa que lo quiera Chivas, de hecho todos los equipos podrían buscarlo para sumarlo a sus plantillas, pero el punto es que el jugador que es apodado por su entrenador Washington Sebastián Abreu, como LA PIRAÑA, parece no tener un destino fuera de Xolos en México y claramente apuntan al balompié de Europa.

Y es que en lo que se ha filtrado, Real Madrid, Barcelona, Manchester United y Arsenal tendrían intención de firmar a Morita y el propio jugador y su entorno siempre prefiriían un fichaje de ese calibre a otro equipo de México, incluido las Chivas.

En este contexto, se recuerda que de acuerdo a la oferta de 15 mdd, su representante ya había descartado escuchar algo que rondara esa cantidad pues "no se compraba ni una pierna de Mora".

¿Cuándo podría Xolos vender a Gil Mora?

A sus escasos 17 años de edad, Gil Mora tiene todo por delante y no tiene prisas. Ahora está con un paso en Semifinales de Liga MX y su valor y experiencias podrían crecer exponencialmente.

Pero el verdadero momento podría venir en el Clausura 2026 en donde Gil Mora podría permanecer en Xolos para que en el verano dispute el Mundial del 2026, siendo esta la gran ventana del jugador y que de tener un buen papel, está casi cantado que dará el salto a un equipo de gran importancia.