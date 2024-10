Chivas 0-1 Necaxa EN VIVO dónde ver transmisión online Jornada 13 Apertura 2024 hoy gratis

Arranca la actividad de la jornada 13 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX y este martes 22 de octubre del 2024, los juegos que se disputan son: Santos vs Pachuca, Chivas vs Necaxa, Mazatlán vs Tigres y Toluca vs Puebla.

Uno de los encuentros más llamativos es el de Chivas vs Necaxa, el partido se jugará en el Estadio Akron en punto de las 19:05 horas tiempo del centro de México. El rebaño llega en el octavo lugar con 18 puntos conseguidos y Necaxa en el onceavo lugar con 13 puntos.

