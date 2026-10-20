Chivas vs Necaxa: dónde ver GRATIS y EN VIVO el resultado de la transmisión en línea HOY martes 20 de octubre, partido de Roberto Alvarado y Raúl Rangel de jornada 13 de la Liga BBVA MX, marcador online

Duelo de rojiblancos en la jornada 13 del Torneo Apertura 2026, las Chivas del Guadalajara abrirán las puertas de su casa para recibir a un Necaxa que no la ha pasado nada bien en el presente semestre. Los pupilos de Gabriel Milito vienen de empatar ante unos Tigres y querrán sacar las tres unidades frente a un equipo que necesita un verdadero milagro para meterse a la contienda por el título del futbol mexicano.

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Posiciones de Club Deportivo Guadalajara vs Club Necaxa

Este encuentro marca el comienzo de la Jornada 13 de la Liga MX y significa dos posiciones muy diferentes para los equipos que disputan el encuentro. Por un lado, tenemos a Chivas, que se encuentra en la posición número 4 del torneo con un total de 21 puntos; una victoria los catapultaría, momentáneamente, hasta el segundo lugar del torneo.

Por otro lado, tenemos a Necaxa, quien se encuentra en la posición número 19 del torneo con un total de nueve puntos. Una victoria sólo los llevaría al puesto número 16.

¿Dónde mirar en vivo Chivas vs Necaxa?

Podrás ver en vivo toda la acción de Chivas vs Necaxa en la cobertura que estamos haciendo de la transmisión en directo, con las alineaciones, jugadas, goles, cambios y lo más intenso del encuentro.