Nota

OFICIAL: Chivas de Guadalajara vs Tigres es REPROGRAMADO para esta fecha

Luego de dos horas de retraso por las intensas lluvias en Guadalajara, el Estadio Akron se encuentra listo para recibir el juego pendiente de Chivas vs Tigres

Estadio Akron, Guadalajara
Oscar Rodríguez
Liga MX
Se juega. Luego de que el partido pendiente entre Chivas y Tigres fuera retrasado por las malas condiciones del clima, Protección Civil y la Liga BBVA MX llegaron a un acuerdo para el duelo correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Apertura 2025 se pueda disputar esta noche.

Chivas vs Tigres fue reprogramado

Teniendo como límite hasta las 21:00 horas de este 17 de septiembre, el partido entre el ‘Rebaño Sagrado’ y ‘La U de Nuevo León’ se va a llevar a cabo hoy miércoles, tras dos horas de retraso.

Y es que la tormenta en Guadalajara no cesaba y el Estadio Akron vio las consecuencias con inundaciones en los pasillos del inmueble así como en sectores de la cancha, sin embargo, cabe recordar que el estadio tiene césped nuevo, esto debido a que fue cambiado de cara a la Copa del Mundo de 2026, competencia en la que la casa de Chivas va a ser sede de algunos partidos del Mundial.

En caso de que el juego de Chivas vs Tigres hubiera sufrido otra reprogramación, la calendarización del compromiso hubiera tenido que esperar debido al apretado calendario de los equipos. El cuadro dirigido por Gabriel Milito tiene varios partidos en este mes de septiembre y para la Fecha FIFA de octubre, la escuadra rojiblanca tiene pactado un juego amistoso frente al Club América para disputar el Clásico Nacional en Arizona, Estados Unidos.

Chivas
Tigres de la UANL
