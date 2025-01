El “Cholo” Simeone critica al Real Madrid tras la victoria ante el Celta de Vigo en la Copa del Rey

Este sábado el líder de la liga española visita al Leganés en la fecha 20 del campeonato, previo al encuentro el técnico del Atlético de Madrid habló sobre la polémica que ocurrió en los octavos de final de la Copa del Rey en donde el Real Madrid eliminó al Celta de Vigo en tiempo extra.

“El partido de ayer, no lo vi, me comentaron los episodios que hubo ahí dentro del partido pero como lo hay desde hace 100 años. No sé qué le sorprende”, señaló Diego Pablo el “Cholo” Simeone.

La racha del Atlético de Madrid

Los colchoneros mantienen una racha de 15 victorias consecutivas, una nueva marca del equipo que no ha perdido desde la jornada 11 en su visita al Benito Villamarín frente al Betis, mañana buscarán volver a sumar de tres puntos para llegar a 47 unidades en La Liga.

“Lo que tenemos que vivir es el momento, nadie vive más el partido a partido. Hay que disfrutarlo, sabemos nuestras virtudes y defectos y hay que trabajar en consecuencia de lo que necesita. Nos toca un rival que lee muy bien los partidos.

Próximos encuentros del Atlético de Madrid

Después de su visita a Leganés el Atleti jugará a mitad de semana por la Champions League ante el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en la penúltima jornada de la primera fase en el torneo europeo, los colchoneros marchan en la posición 11 de la clasificación general y tendrán que buscar la victoria en casa para aspirar a la clasificación directa a los octavos de final.



Sobre la posibilidad de buscar algún refuerzo antes del final del mercado de transferencias el Cholo aseguró que el plantel está completo y se mantendrá así por el momento; “Tenemos una plantilla para intentar tenerlos a todos bien siempre y trabajamos en consecuencia para cada partido”.

