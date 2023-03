Chon Zepeda vs Neeraj Goyat EN VIVO por Box Azteca: fecha y horario

El peleador de origen mexicano José Chon Zepeda, regresa al ring este sábado 25 de marzo, ahora para medirse en un combate de poder a poder ante Neeraj Goyat, un pugilista nacido en La India.

Chon Zepeda retorna tras haber padecido un descalabro ante Regis Prograis el 26 de noviembre del año pasado por nocaut en el round 11, duelo en el que estaba en disputa el título superligero del Consejo Mundial de Boxeo.

Esa derrota, que fue la tercera en su trayectoria profesional, solo motivó a Chon Zepeda a levantar la cara y buscar la estrategia para un nuevo arranque en el cual encaminarse a la conquista del cetro de campeón mundial.

La tarea no es sencilla, pero su motivación y la inclusión de Erick “Terrible” Morales a su esquina, aportada la experiencia en su esquina que le ha hecho falta.

“Estoy en mi mejor momento para que me lleguen las peleas de título, porque a los 25 te juro que no estaba listo, a los 26, tampoco estaba listo, a los 33 que tengo, me siento capaz”, indicó en una reciente entrevista.

Abundó Chon Zepeda, que “me siento listo, es cuestión de incorporar a gente con mucha experiencia, por eso fue que venimos con Morales, pero ahora más que nunca estamos en un buen punto”, acotó el pugilista Zepeda, debutante el 25 de diciembre del 2009.

Neeraj Goyat, el siguiente reto del Chon Zepeda

En el ring que se instalará en el Domo Alcalde, de Guadalajara, Chon Zepeda se verá las caras ante un rival que será complicado de descifrar como lo es Neeraj Goyat, un peleador de La India, de 31 años y que busca dar de qué hablar en su primera pelea en México.

Tiene una marca de 17 peleas ganadas (7KOs), además de tres derrotas y un par de empates. Busca el asiático tener una historia exitosa en Guadalajara y frustrar los planes del Chon Zepeda.

¿Dónde, cuándo y cómo ver la pelea Chon Zepeda vs Neeraj Goyat?

El combate entre Chon Zepeda y Neeraj Goyat, sucederá el sábado 25 de marzo, y la podrás ver EN VIVO desde las 11:00 PM por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.