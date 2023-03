Soy grandote y estoy listo para fajarme en la pelea ante Caleb Plant: David Benavidez

Este sábado se miden en Las Vegas los contendientes al título mundial de peso supermediano, David Benavidez y Caleb Plant, quienes prometen dar una gran pelea por la técnica, poder y experiencia que ya han labrado en sus trayectorias.

David Benavidez, conocido como Bandera Roja, es uno de los peleadores más desafiantes de la actualidad quien tiene marca perfecta en 26 peleas, de las cuales ha noqueado en 23 ocasiones.

Benavidez impulsa aún más su estilo y propuesta, con su manera desafiante de dirigirse y de levantar polémica, teniendo ahora en la mira a Caleb Plant, quien es ex campeón de la división y que ya sabe lo que es pelear a un altísimo nivel como es el compromiso de este evento.

SHOWTIME

Benavidez advierte que es un golpeador preciso

“Algunos no terminan de entender que yo soy el golpeador más preciso de esta división. Cuento con 23 nocauts en 26 peleas y he herido a cada oponente que yo he enfrentado. Caleb Plant no será la excepción.

“Uno se da cuenta de que Caleb no está cómodo cada vez que él ingresa al cuadrilátero con un rival potente. Le ganó a José Uzcategui, pero lo lastimaron. Canelo lo lastimó. Hasta Anthony Dirrell le dio algunos golpes buenos, y él no es ese tipo de golpeador”.

Benavidez asegura ser más poderoso y no duda en la victoria

“Yo soy más poderoso y siento que soy más veloz. Simplemente es cuestión de que mis pies estén bien ubicados, ya que (Plant) se va a estar moviendo mucho. Sin embargo, creo que él contará con algo más de confianza tras derrotar a Dirrell, así que ya veremos si él querrá intercambiar (golpes) conmigo.

“Yo doy lo mejor de mí mismo cada vez que entro a este gimnasio. Cuento con un gran equipo y todos han hecho de su parte para hacerme sentir cómodo. Simplemente estoy tan motivado por la gente que piensa que no podré lidiar con un boxeador táctico, y estoy listo para demostrarles que están equivocados”.

Benavidez pronostica un duelo de fajadores

“Soy grandote y lanzo golpes a montones. Estoy listo para fajarme y responder cada incógnita que haya el 25 de marzo.

“Mi jab es mejor que el de Caleb. Él no cuenta con un jab de poder, pero yo lastimo a la gente con el mío. He cortado párpados con él. Me siento muy cómodo dentro del ring y al final, ¿qué hará él cuando le toque pararse y pelear? Lo pondré contra las cuerdas. Es cuestión de cuando, no de sí lo lograré.

“Las emociones, especialmente el enojo, son un gran motivador para entrenar. La gente que me dice que no sea tan emocional claramente no se ha puesto un par de guantes. Yo estoy listo y dejaré mis emociones fuera del ring cuando sea hora de trabajar”.

Sobre la pelea David Benavidez vs Caleb Plant

David Benavídez ante Plant verá al boxeador invicto y ex bicampeón del Peso Súper Mediano David “El Bandera Roja’’ Benavídez enfrentándose al ex campeón de las 168 libras de la FIB.

Caleb Plant apodado el “Sweet hands” durante lo que será una pelea de alto voltaje a 12 rounds por el Título Interino del Peso Súper Mediano del WBC el sábado, 25 de marzo.