El boxeador que queda descartado para la próxima pelea de Canelo Álvarez

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se mantiene en busca de su próximo rival para una nueva defensa de sus títulos del mundo dentro del peso supermediano de las 168 libras; sin embargo, quedó descartado un rival para siguientes compromisos del tapatío, de acuerdo con lo declarado por su entrenador: Eddy Reynoso.

Por sostener negociaciones complicadas, el equipo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez descartó como posible rival en el futuro a Chris Eubank Jr., pugilista británico de 35 años de edad, actualmente campeón del peso mediano de la Organización Internacional de Boxeo, quien presume de un récord de 34 victorias con 25 nocauts y tres derrotas.

Eddy Reynoso asegura que Chris Eubank Jr. queda descartado por posible rival de Saúl ‘Canelo’ Álvarez

“(Chris) Eubank tuvo su oportunidad de pelear con Canelo (Álvarez) en septiembre (2024) y lo único que hizo fue complicar las negociaciones. No volveremos a contactarlo para una pelea futura. Lo que les diga siempre es verdad; no me gusta hacer declaraciones, pero lo que declaro es verdad”, fueron las palabras de Eddy Reynoso, entrenador de Saúl ‘Canelo’ Álvarez sobre una posible pelea.

Ante la complicación en las negociaciones de una pelea contra Chris Eubank Jr., Saúl ‘Canelo’ Álvarez y su equipo optaron por enfrentar a Edgar Berlanga, quien fue derrotado por decisión unánime luego de los 12 rounds pactados; además, el mexicano acabó con su invicto en Las Vegas.

¿Cuándo es la próxima pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez?

A lo largo de su carrera, Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha peleado en el fin de semana que coincide con el aniversario de la Batalla de Puebla; por lo tanto, su siguiente pelea sería el próximo sábado 3 de mayo, con rival y sede aún por confirmar.

En distintos espacios, tanto Eddy Reynoso como Saúl ‘Canelo’ Álvarez han revelado que no descartan tener una pelea fuera de Las Vegas y Estados Unidos: se ha rumoreado sobre un combate en Japón.

