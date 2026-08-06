Cruz Azul sufre baja de ÚLTIMO MINUTO para la Leagues Cup; este jugador no estará disponible

La Máquina de Cruz Azul continúa alistando sus armas para disputar su primer duelo correspondiente a la Leagues Cup, torneo en el que no ha tenido la mejor de las suertes y en donde ha recibido goleadas de locura como la ocurrida hace unos meses frente al Seattle Sounders.

cruz azul

Bajo este contexto, Joel Huiqui entiende que este torneo debe ser tomado con mucha seriedad, por lo que se espera que ponga una alineación interesante en su primer compromiso de esta semana. No obstante, el técnico de Cruz Azul no podrá contar con un elemento al ataque debido a cuestiones político/sociales.

¿Qué baja tendrá Cruz Azul para su duelo de Leagues Cup?

Cruz Azul contará con plantel semicompleto para el primer duelo que tendrá en la Leagues Cup 2026 luego de la baja de Rodolfo Rotondi, quien se perdió el último compromiso frente al Atlante por una fascitis plantar y que, por tal motivo, tampoco estará en este enfrentamiento.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Sin embargo, a la ausencia de Rodolfo Rotondi se une la de Christian Ebere, delantero nigeriano que no tuvo los permisos suficientes al no ser autorizado para tramitar el reingreso a los Estados Unidos, motivo por el cual tendrá que mantenerse entrenando en la Ciudad de México.

Cabe mencionar que Nigeria es uno de los países con más problemas en cuanto a visado norteamericano se refiere, por lo que, en esta ocasión, Ebere deberá mantenerse en México a diferencia de lo que ocurrió en la última edición del Campeón de Campeones, en donde sí pudo tener los permisos necesarios.

¿Cuántos goles tiene Christian Ebere con Cruz Azul?

Christian tiene poco más de seis meses como jugador de Cruz Azul, y pese a que no es un “9” nominal ha sido utilizado en varias ocasiones en esta posición, motivo por el cual ha tenido actuaciones destacadas en donde figuran cinco anotaciones y un pase a gol en 23 duelos disputados.