“Si Checo Pérez no cumple...” la advertencia de Christian Horner

La temporada para Checo Pérez en la Fórmula 1 ha sido una montaña rusa. De ganar dos carreras al inicio de la campaña y soñar con el campeonato mundial, a ser el objeto de críticas por quedar fuera de la Q3 durante cinco carreras de manera consecutiva.

Esto atrajo ciertas dudas sobre su capacidad de conducir en Red Bull, mismas que se apaciguaron en las últimas carreras antes del parón de verano, en las que Checo volvió a gozar del podio y retomó una ventaja considerable en ese segundo lugar del campeonato de pilotos, por encima de Fernando Alonso.

Sin embargo, la silla de Checo es quizá la más caliente de toda la parrilla, pues con el pletórico nivel de Verstappen, todos voltean al asiento del mexicano y cuestionan su continuidad. Todos lanzan dardos al tapatío, aprovechando hasta el más mínimo error para alimentar el debate.

Por el momento, no parece que eso vaya a ser suficiente para quitarle el puesto de cara a la próxima temporada. El jefe del equipo Christian Horner ya ha sido tajante al señalar que Pérez continuará con ellos por lo menos hasta el cumplimiento de su contrato que finaliza al término de la campaña 2024.

No obstante, en la charla más reciente que tuvo el dirigente de la estructura de la bebida energética con el contenido llamado Speedcafe, no descartó su salida si es que no cumple con las expectativas de la temporada, algo que a estas alturas luce complicado pues tiene prácticamente amarrado ese segundo lugar.

“Si Checo cumple, vamos a seguir con Checo. Si no lo hace, por la razón que sea, entonces... no se limitará solo a los pilotos AlphaTauri, porque hay una gran cantidad de pilotos arriba y abajo del pit lane a los que les gustaría conducir un auto Red Bull”, señaló Horner.

¿Cuándo se reanuda la actividad en la F1?

Tras el periodo vacacional en la categoría reina, finalmente la Fórmula 1 regresa este domingo 27 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos.