Christian Horner revela la tormenta que casi lo destruye: ¡Toto Wolff lo atacó cuando estaba en el suelo!

El jefe de Red Bull, Christian Horner, finalmente rompió el silencio sobre el escándalo que puso en jaque su carrera antes del inicio de la temporada 2024. En una explosiva entrevista, el británico confesó cómo enfrentó uno de los años más duros de su vida, marcado por acusaciones de mal comportamiento hacia una empleada, investigaciones internas y la presión mediática que casi lo derrumba.

“Cuando volé a Bahrein, no sabía si realmente estaría en la carrera”, confesó Horner al recordar el turbulento inicio del campeonato. Aunque Red Bull lo absolvió tras su investigación, el daño ya estaba hecho en el ámbito público. “Me sentí como en una tormenta”, describió sobre el acoso mediático, que incluso obligó a su esposa, la ex Spice Girl Geri Halliwell, a esconderse de los fotógrafos que asediaron su casa.

MEXSPORT

“Toto Wolff me atacó cuando estaba en el suelo”

Horner no se contuvo al señalar a algunos de sus mayores críticos, entre ellos Toto Wolff, jefe de Mercedes, y Zak Brown, de McLaren. “Lo que más me decepcionó fue ver hasta dónde están dispuestos a llegar algunos. Cuando estaba en el suelo, ellos atacaron. Lo intentaron todo por sus propios intereses”, acusó Horner.

Pese a los embates, el líder de Red Bull destacó cómo su equipo se unió ante la adversidad. “En los momentos difíciles, nuestra gente dijo: ‘Somos fuertes. No importa de qué nos acusen, seguimos adelante’", aseguró. Esa mentalidad, según él, fue clave para que Red Bull mantuviera su dominio en la pista.

Con Max Verstappen a punto de sellar su tercer título consecutivo en Las Vegas, Horner considera que este éxito es la respuesta más contundente a sus detractores. “Cuando el año más difícil de mi vida termine con otro título, será un mensaje claro: ¡estamos más fuertes que nunca!”, sentenció.

Este escándalo, lejos de debilitarlo, parece haber alimentado su determinación y la del equipo para seguir en la cima.