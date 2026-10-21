Christian Horner rompe el silencio sobre Ferrari y sorprende con una condición para volver a la F1

Christian Horner volvió a pronunciarse sobre su futuro en la Fórmula 1 y enfrió las especulaciones que lo colocan como posible sustituto de Frédéric Vasseur en Ferrari. El ex director de Red Bull explicó que su regreso a la categoría dependería de encontrar un proyecto donde pueda tener participación en la propiedad del equipo, una condición que complica su posible llegada a Maranello.

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Durante una entrevista con talkSPORT publicada este martes 20 de octubre, Horner dejó claro que no busca simplemente recuperar un puesto como director. Después de más de dos décadas al frente de Red Bull, su siguiente desafío tendría que ofrecerle algo diferente.

Las declaraciones llegan en medio de los rumores sobre el futuro de Vasseur y la posibilidad de que el británico regrese al paddock con otra escudería.

🏎️ Christian Horner habló sobre los rumores que lo colocan en Ferrari. El exjefe de Red Bull quiere volver a la F1, pero no únicamente como director de equipo. Su intención es tener participación accionaria en la escudería a la que llegue. Eso complica su posible llegada a Ferrari, mientras Alpine sigue apareciendo como una opción. 👀 — Gabo Martínez (@gabomrubio) October 21, 2026

¿Por qué Christian Horner difícilmente llegaría a Ferrari?

Aunque Horner ha reconocido anteriormente que dirigir Ferrari sería un trabajo soñado, la estructura de propiedad de la escudería italiana representa un obstáculo para sus aspiraciones.

El británico busca adquirir una participación accionaria en su próximo proyecto, en lugar de limitarse a desempeñar funciones ejecutivas.

En septiembre incluso había mencionado a Ferrari como una posible excepción a esa preferencia, pero posteriormente aclaró que sus palabras fueron interpretadas fuera de contexto.

La situación también ha generado incomodidad dentro de Ferrari. Vasseur ha expresado su molestia por las especulaciones constantes sobre su continuidad, especialmente mientras el equipo intenta recuperar el protagonismo en el campeonato.

Por ahora, no existe ningún anuncio oficial sobre una negociación entre Horner y la escudería italiana.

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¿Qué equipo podría abrirle las puertas a Christian Horner?

Una de las posibilidades que han aparecido en los reportes internacionales es Alpine, escudería vinculada anteriormente con el interés del británico por regresar como inversionista.

Su experiencia representa uno de sus principales argumentos. Durante su gestión, Red Bull conquistó seis campeonatos mundiales de constructores y ocho títulos de pilotos, convirtiéndose en una de las estructuras más exitosas de la historia reciente de la Fórmula 1.

Sin embargo, Horner también ha dejado claro que no necesita regresar a cualquier precio.

Su prioridad sería encontrar una organización con aspiraciones reales de ganar y donde pueda influir directamente en las decisiones deportivas y empresariales.