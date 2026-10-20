FECHA Y HORA EXACTA del Gran Premio de Estados Unidos 2026 de Fórmula 1: Cuándo es la carrera de F1 en Austin

El Gran Premio de Estados Unidos 2026 de Fórmula 1 se disputará el domingo 25 de octubre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el Circuito de las Américas de Austin, Texas. La carrera tendrá 56 vueltas y podría convertirse en una de las fechas más importantes de la temporada.

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Kimi Antonelli llegará como líder del Campeonato Mundial de Pilotos, con una ventaja de 102 puntos sobre George Russell. El italiano incluso conserva posibilidades matemáticas de asegurar anticipadamente su primer título mundial, aunque necesita una combinación favorable de resultados.

Mientras tanto, Max Verstappen atraviesa un gran momento después de sus victorias en Malasia y Singapur, por lo que Austin también representa una oportunidad para prolongar su recuperación.

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¿Cuáles son los horarios del GP de Estados Unidos 2026 en México?

La actividad comenzará el viernes 23 de octubre y terminará el domingo 25. Este es el programa oficial convertido al horario del centro de México:

Viernes 23 de octubre

Práctica libre 1: 11:30 horas

Práctica libre 2: 15:00 horas

Sábado 24 de octubre

Práctica libre 3: 11:30 horas

Clasificación: 15:00 horas

Domingo 25 de octubre

Carrera: 14:00 horas

A diferencia de las tres ediciones anteriores, Austin no tendrá formato Sprint en 2026. Esto significa que los pilotos dispondrán de tres entrenamientos antes de disputar la clasificación tradicional.

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¿Por qué el GP de Estados Unidos puede ser decisivo para Antonelli?

Con seis Grandes Premios restantes después de Austin, cada resultado puede acercar al piloto de Mercedes a un campeonato histórico.

El Circuito de las Américas combina curvas rápidas, fuertes frenadas y cambios de elevación. Su primera curva, ubicada al final de una pronunciada subida, suele ofrecer oportunidades de adelantamiento.

La competencia también tendrá especial interés para los aficionados mexicanos: apenas siete días después, el campeonato llegará al Autódromo Hermanos Rodríguez para disputar el Gran Premio de la Ciudad de México.

Austin será, por tanto, mucho más que otra parada del calendario ya que podría modificar definitivamente la lucha por el título.