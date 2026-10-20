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Checo Pérez tendrá que ceder su Cadillac en Austin: ¿qué hay detrás de la decisión?

Checo Pérez cederá su Cadillac en la primera práctica de Austin. La escudería confirmó quién manejará su monoplaza y qué busca conseguir con el cambio.

Checo Pérez y sus sensaciones tras el GP de Países Bajos
Checo Pérez y sus sensaciones tras el GP de Países Bajos|Crédito: @Cadillac_F1 / X

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Checo Pérez no participará en la primera práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos 2026. Cadillac confirmó que Colton Herta, piloto estadounidense de reserva, ocupará su monoplaza el viernes 23 de octubre en el Circuito de las Américas, como parte del programa de sesiones destinadas a pilotos novatos.

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La decisión no representa una sanción ni pone en duda la continuidad del mexicano. Se trata de una participación programada que permitirá a Cadillac recopilar información técnica antes de que Pérez recupere su asiento para la segunda sesión de entrenamientos.

Para Herta, además, será una oportunidad especial: conducirá un Fórmula 1 ante su público en el circuito donde consiguió su primera victoria en IndyCar.

¿Quién es Colton Herta, el piloto que reemplazará a Checo Pérez en Austin?

Herta es uno de los pilotos estadounidenses más reconocidos de su generación. Ha conseguido nueve victorias en IndyCar y forma parte del programa de desarrollo de Cadillac, escudería que debutó en Fórmula 1 durante la temporada 2026.

Su relación con Austin tiene un significado particular. En 2019 ganó en el Circuito de las Américas y se convirtió, con 18 años y 359 días, en el vencedor más joven de la historia de IndyCar.

La sesión del viernes será su cuarta participación en unos entrenamientos libres de Fórmula 1 esta temporada, después de haber conducido el Cadillac en Barcelona, Hungría y Monza.

Su tarea consistirá en completar el programa de pruebas, aportar información sobre la puesta a punto y entregar el automóvil en plenitud de condiciones para que Checo continúe su preparación.

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¿Por qué Cadillac decidió quitarle una práctica libre a Checo Pérez?

El reglamento de Fórmula 1 exige que los equipos ofrezcan oportunidades de entrenamiento a pilotos con poca experiencia en Grandes Premios. Cadillac aprovechará Austin para completar una de las sesiones que Pérez debe ceder durante la temporada.

El equipo también busca aprovechar el conocimiento que Herta tiene del circuito estadounidense, caracterizado por cambios de elevación, curvas rápidas y zonas de frenado exigentes.

Cadillac afronta un fin de semana especialmente importante por competir en su país de origen, antes de viajar a México para la siguiente fecha del campeonato.

Pérez retomará el volante a partir de la segunda práctica del viernes y continuará normalmente con la preparación para la clasificación del sábado y la carrera del domingo 25 de octubre.

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