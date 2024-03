Christian Horner abre las puertas de Red Bull para Max Verstappen

Los temas extrapista no han soltado a la escudería Red Bull previo y durante el arranque de la temporada 2024 de la Fórmula 1: Christian Horner, dirigente de origen británico, fue acusado de conducta inapropiada y podría desembocar en la salida de Max Verstappen, piloto tricampeón de la máxima categoría del automovilismo; rumor a lo que ha reaccionado el aún Team Principal del equipo austríaco.

Fue en el marco del Gran Premio de Arabia Saudita, segundo de la campaña, donde Christian Horner reaccionó a la posibilidad de la salida de Max Verstappen; en sus declaraciones, respondió de manera contundente y no mostró preocupado por perder el piloto neerlandés de 26 años de edad, quien, de acuerdo a diversos reportes, tuvo un acercamiento con la escudería Mercedes.

Christian Horner no frenaría la salida de Max Verstappen de Red Bull

“Si alguien decide que ya no quiere ser parte de este equipo no puedes obligarlo a quedarse en contra de su voluntad. [...] Si un piloto decide ir a otro lado irá a otro lado, pero francamente yo no veo ninguna razón para dejar este equipo (Red Bull)”, fue lo declarado por Christian Horner para el medio Motorsport Italia.

Las preguntas a Christian Horner sobre la posible partida de Max Verstappen surgieron por la plática de Jos Verstappen, su padre, con Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes-Benz, tras la carrera en Baréin, primera de presente temporada.

Además, Jos Verstappen fue crítico por la acusación en la contra de Christian Horner: asegura que debe dejar el cargo en la escudería Red Bull, ya que, si se mantiene al mando, podría generar problemas al interior del equipo.

¿Quién podría ser el reemplazo de Max Verstappen en la escudería Red Bull?

A partir de los rumores de la salida de Max Verstappen de Red Bull, medios como De Telegraaf, de origen neerlandés, y Diario MARCA, de España, han adelantado al que sería su reemplazo dentro del equipo bicampeón del mundo, a nivel de constructores: se trata de Fernando Alonso, piloto español de 42 años, quien actualmente milita en la escudería Aston Martin.

