Christian Martinoli APLAUDE el rendimiento de uno de los jugadores del América

Este fin de semana, el Club América hizo una de las visitas más complicadas de la Liga BBVA MX: ir al Gigante de Acero a enfrentarse contra los Rayados de Monterrey

En dicho encuentro, las Águilas recibieron dos goles en el transcurso de 44 minutos, pero con Rodrigo Aguirre y Ramón Juárez como protagonistas lograron el empate; además, en el encuentro estuvo Allan Saint-Maximin, el refuerzo bomba, durante los 90 minutos.

Lo que dijo Christian Martinoli sobre el refuerzo del América

Con base en esto, es que Christian Martinoli hizo un análisis sobre el rendimiento de Saint-Maximin: “me pareció un volado. El tipo lo hace todo bien, arranca por izquierda todo el tiempo, cambia de ritmo, filtra pelotas, da cambios de juego, mete pared, le pega a portería. Es el mejor refuerzo del América”, comentó.

Procedió a hablar de los otros refuerzos azulcrema, “lo de (Alexis) Gutiérrez no pasa nada y lo de Violante lo meten Poco, Recuperaron a Igor (Lichnovsky), pero un día juega y otro no”, analizó sobre los demás. “Lo de (Ramón) Juárez cuando parecía que venía a la baja saca pecho”, dijo Martinoli, para terminar diciendo que Raúl Zúñiga, el delantero refuerzo del América, no tuvo méritos suficientes para llegar a Coapa.

“A mí lo que hizo el América el segundo tiempo en Monterrey me parece muy valioso. Estaban para que los destrozaran. Estuvo para que le llenaran la canasta de forma fea, como hace tiempo no lo hacían y se recuperó", aseguró.

¿Cómo le ha ido a Saint-Maximin en el Club América?

Desde su llegada al América, el atacante francés ha disputado un total de cuatro partidos y en dos de ellos ha sido titular y suma ya dos goles por tres disparos a puerta.

Ha creado un total de seis oportunidades y ha realizado 15 regates, destacando por la banda izquierda, en el lugar en el que normalmente juega Brian Rodríguez.