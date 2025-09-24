El camino imposible de Cruz Azul: ¡Ya sabemos a quién enfrentará en caso de avanzar en la Copa Intercontinental!

El sueño internacional de Cruz Azul toma un giro inesperado. La Máquina Cementera ya conoce el trazado de su ruta en la Copa Intercontinental 2025, y la misión parece sacada de una película imposible. Primero deberá imponerse al campeón de la Copa Libertadores en el llamado “Derbi de las Américas”. Si lo logra, lo espera un rival que sorprendió a todos en la otra llave: el Pyramids de Egipto, el verdugo que silenció a Arabia Saudita. Y si aún sobrevive, la gran final ya tiene dueño… el poderoso Paris Saint-Germain de Ousmane Dembelé.

Lo que parecía un simple torneo se convirtió en una auténtica odisea para el cuadro de Nicolás Larcamón, que buscará escribir la página más grande de su historia en diciembre.

Pyramids da la sorpresa y se convierte en posible rival de La Máquina

El martes, el Pyramids de Egipto sorprendió al mundo al derrotar 3-1 al Al-Ahli de Arabia Saudita, en el King Abdullah Sports City de Jeddah. Con un triplete de Fitso Mayele, los africanos eliminaron al club en el que militan figuras como Riyad Mahrez y Merih Demiral, quedándose con la Copa África-Asia-Pacífico.

Con este resultado, los egipcios se clasificaron a semifinales y esperan al vencedor del duelo entre Cruz Azul y el campeón de la Libertadores. El choque está programado para el sábado 13 de diciembre, una fecha que podría quedar marcada en la historia celeste.

El camino hacia la gran final

El cuadro de la Copa Intercontinental 2025 ya está definido:



Cruz Azul vs Campeón de Libertadores (13 de diciembre).



El ganador enfrentará a Pyramids de Egipto en la Copa Challenger.



Y quien supere esa ronda se medirá al Paris Saint-Germain, campeón de la Champions League 2024, en la gran final del 17 de diciembre.

La ilusión de Cruz Azul no tiene límites: primero deberá superar a un gigante de Sudamérica, después al sorprendente Pyramids, y finalmente soñar con una cita histórica ante Ousmane Dembelé y compañía en París.