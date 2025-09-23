LaLiga: Se acumulan las malas noticias para el FC Barcelona

El FC Barcelona ha recibido un nuevo golpe en su plantilla: Pablo Páez Gavira “Gavi” estará fuera de las canchas entre cuatro y cinco meses, después de someterse este martes a una artroscopia en el menisco interno de la rodilla derecha.

La intervención estuvo a cargo del doctor Joan Carles Monllau, bajo la supervisión de los servicios médicos del club, quienes optaron por suturar el menisco con el fin de preservarlo.

Esta decisión busca garantizar la recuperación total del jugador, aunque implique un periodo prolongado de ausencia.

El caso genera preocupación porque no es la primera vez que el andaluz sufre un problema serio en esa rodilla.

En noviembre de 2023, Gavi fue operado por una rotura completa del ligamento cruzado y una lesión en el menisco externo, dolencia que lo dejó casi un año fuera de actividad (348 días).

Una nueva recaída que enciende alarmas

El joven centrocampista, considerado una de las joyas de la cantera culé, se lesionó el pasado 29 de agosto durante un entrenamiento con el primer equipo.

En un principio, los médicos le recomendaron un tratamiento conservador, pero al persistir las molestias, se tomó la decisión de pasar por el quirófano.

En esta ocasión, el problema fue en el menisco interno, estructura que no había quedado dañada en la grave lesión de hace dos años.

Pese a que la cirugía busca asegurar su futuro deportivo, el tiempo estimado de baja complica la temporada del Barcelona y también sus aspiraciones en competencias europeas y domésticas.

Barcelona acumula bajas sensibles

La ausencia de Gavi se suma a la del guardameta Marc-André ter Stegen, quien también atraviesa un proceso de larga duración.

Además, el club informó que Fermín López estará unas tres semanas fuera, mientras que Lamine Yamal arrastra molestias en el pubis y su tiempo de recuperación aún no está definido.

La situación supone un reto para el entrenador culé, que deberá reorganizar su esquema sin una de sus piezas más intensas en el mediocampo.

Para la afición mexicana y latinoamericana, el caso de Gavi es un recordatorio de lo exigente que es el futbol de élite y cómo una carrera prometedora puede verse condicionada por lesiones repetidas.

Con apenas 20 años, Gavi ya ha demostrado personalidad y liderazgo, pero ahora tendrá que mostrar también paciencia y resiliencia en un nuevo proceso de recuperación.