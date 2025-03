¿Jugar con extranjeros? La propuesta que Martinoli plantea para que Chivas vuelva a ser competitivo

Las Chivas Rayadas del Guadalajara fueron eliminadas de manera estrepitosa por el América en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup (Concachampions) con un escandaloso marcador global de 4-1, lo cual generó ecos en los aficionados Rojiblancos y en el mundo del periodismo.

En la mesa de Los Protagonistas, Christian Martinoli reaccionó a la eliminación del conjunto dirigido por Gerardo Espinoza, asegurando que si el Rebaño Sagrado desea regresar a los primeros planos y pelear por títulos, tal vez debería pensar en romper su tradición de solo jugar con futbolistas mexicanos.

Christian Martinoli le pidió a la Nación Chiva que analice las prioridades del club, si es que de verdad desean enriquecer la historia Rojiblanca con títulos, ya que los rivales tienen mucha ventaja con las reglas que permiten el jugar con extranjeros y más si no se es un generador de jugadores en las fuerzas básicas.

“Yo siento que Guadalajara tiene varias complicaciones pero tendría que replantearse internamente la dirigencia del Guadalajara qué es lo que quiere con este proyecto. Es momento de que la nación Chiva haga verdaderamente un análisis frío y calculador de si bajo este modelo de competencia que es el futbol actual, tanto en México como en otras partes del mundo en donde está liberada la cantidad de foráneos que pueden utilizar los equipos, en México puedes utilizar a 7 en la cancha, es decir, si no te das cuenta de que tu propia cultura, tus propios estatutos, tu propia tradición te está jugando en contra hace mucho tiempo, si pretendes seguir enriqueciendo la historia del Guadalajara con títulos, me parece que este formato mientras tú no generes tus propios jugadores de forma constante y seas el equipo más poderoso en generación de futbolistas jóvenes nacionales, van a tener que replantearse la situación de utilizar extranjeros, no tiene que utilizar 8, puede traer 3. Si Guadalajara quiere ser protagonista cada año va a tener que replantearse esta situación porque es dramático”, dijo Christian Martinoli en Protagonistas.

