Martinoli da su pronóstico para la ida de los Cuartos de Final entre América y Toluca

Se viene un partidazo. En el inicio de los Cuartos de Final del Apertura 2024, el América recibirá al Toluca, para el duelo de Ida, que se celebrará en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, en punto de las 7:00 PM (tiempo del centro de México), partido al que el Deus, Christian Martinoli, ya dio un pronóstico.

Este será uno de los cuatro enfrentamientos en esta instancia, de donde saldrán los semifinales del torneo; en las otras llaves están: Cruz Azul vs Xolos, partidos que se juegan miércoles y sábado; Tigres vs Atlético San Luis y Pumas vs Rayados, ambas eliminatorias con duelos programados para jueves y domingo.

Este es el pronóstio de Christian Martinoli para la Ida entre América y Toluca

No es ningun secreto que Martinoli creció yendole al Toluca, gracias a la herencia que le dejaron su tío y su abuelo, y en esta ocasión confía en que el resultado para su ‘Chorizo Power’ sea positivo. De acuerdo con el Deus, el pronóstico que da para la Ida de los Cuartos de Final es un empate a un tanto, en el Estadio Ciudad de los Deportes, aseguró en su cuenta de Twitter.

La vuelta está programada para el sábado a las 5:00 PM (tiempo del centro de México), en el Nemesio Diez, donde en la última jornada del Apertura 2024 se vieron las caras, con goleada del conjunto escarlata por pizarra de 4-0, lo que pone ligeramente favoritos a los Diablos, pues el duelo es a 180 minutos.

¿Cómo le ha sido el historial entre Toluca y América en Cuartos de Final?

Toluca y América se han visto las caras en cuatro ocasiones en los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX, desde el 2000. La ventaja es para los Diablos, pues ellos han avanzado en tres ocasiones, por apenas una de las Águilas, que fue la más reciente en el 2018.