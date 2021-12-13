Chucky Lozano rumbo a Barcelona en Europa League

México. Barcelona, que fue eliminado en la fase de grupos de la Champions League, se enfrentará en los dieciseisavos de final al Napoli de Hirving “Chucky” Lozano, según el sorteo celebrado en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza.

Al equipo de Xavi Hernández le tocó uno de los rivales menos deseados ya que en estos momentos pelea por el titulo de la Serie A.

Napoli fue segundo del grupo C tras el Spartak de Moscú.

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Son dos clubes, por otro lado, ligados por formar parte de la carrera de Diego Armando Maradona, que pasó del Barcelona al Napoli, donde hizo historia. De hecho, el estadio San Paolo recibe ahora el nombre del 'Pelusa'.

El Sevilla, rey de la competición con seis títulos, encara otra vez una participación en la Liga Europa después de no avanzar en la Champions. Pasada página, la ilusión se centra en agrandar su historial, más el año en el que su estadio va a ser sede de la final.

Sevilla se encontrará con el Dinamo Zagreb, un rival asequible, que no obstante se hizo con la segunda posición del grupo H merced a una victoria en el último encuentro en el feudo del West Ham.

Los otros dos equipos españoles, el Betis y la Real Sociedad, que pasaron como segundos de sus grupos, tienen rivales al Zenit San Petersburgo y el RB Leipzig.

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El Borussia Dortmund de Erling Haaland se enfrentará al Rangers escocés para confirmar su condición de aspirante a luchar por el título, el sorprendente Sheriff Tiraspol al Braga luso y el Porto y el Lazio avecinan una eliminatoria equilibrada dado el potencial de ambos equipos.



Enfrentamiento de dieciseisavos de final



Sevilla (ESP) - Dinamo Zagreb (CRO)

Atalanta (ITA) - Olympiacos (GRE)

RB Leipzig (GER) - Real Sociedad (ESP)

Barcelona (ESP) - Napoli (ITA)

Zenit San Petersburgo (RUS) - Betis (ESP)

Borussia Dortmund (GER) - Rangers (ESC)

Sheriff Tiraspol (MDA) - Braga (POR)

Porto (POR) - Lazio (ITA)

Los encuentros se disputarán los días 17 y 24 de febrero

Ya están clasificados para octavos de final, como primeros de grupo de la Liga Europa los siguientes equipos: Estrella Roja (SRB), Eintracht Fráncfort (GER), Galatasaray (TUR), Bayer Leverkusen (GER), Lyon (FRA), Mónaco (FRA), Spartak Moscú (RUS) y West Ham (ING).

El sorteo de los octavos de final tendrá lugar el 25 de febrero.

Con información de EFE

