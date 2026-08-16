¡Volvió a las canchas! Histórico de la Selección Mexicana debutó con su nuevo equipo tras ocho meses sin jugar

El esperado regreso a las canchas de Hirving 'Chucky' Lozano se concretó en el Shell Energy Stadium. El atacante mexicano volvió a sumar minutos, ahora con la camiseta del LA Galaxy, poniendo fin a un amargo periodo de ocho meses sin actividad oficial tras su polémico distanciamiento con la franquicia del San Diego FC.

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La historia del atacante azteca dio un giro drástico a finales de noviembre del año pasado, cuando el director técnico Mikey Varas, en conjunto con la directiva de San Diego, tomó la tajante determinación de separarlo definitivamente del plantel por diferencias internas. Desde entonces, el exjugador del PSV y del Napoli permaneció al margen de las convocatorias hasta encontrar luz en el mercado de pases.

Tras concretarse y anunciarse su fichaje por la escuadra angelina, el Chucky fue presentado oficialmente apenas este viernes. Sin embargo, la premura del calendario no impidió que el estratega Gregg Vaney decidiera mandarlo al ruedo de inmediato. Con solo un día de entrenamiento junto a sus nuevos compañeros, el mexicano ingresó a la lista de convocados y saltó al terreno de juego.

¿Cómo fue el debut de Chucky Lozano con LA Galaxy?

El contexto del partido era complejo. Vaney echó mano del extremo azteca cuando le quedaba 25 minutos del encuentro, en un momento estratégico donde LA Galaxy caía 1-0 frente al Houston Dynamo y como terminó el partido. Pese al obvio proceso de adaptación física y futbolística tras su inactividad de más de medio año, Lozano se mostró incisivo sobre la banda derecha, pidiendo el balón e intentando generar desequilibrio para revertir el marcador adverso.

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A pesar de que el debut se dio en un escenario cuesta arriba, la afición angelina celebró el retorno de la figura mexicana. El ingreso del Chucky marca el inicio de una nueva etapa en la Major League Soccer, donde el atacante buscará recuperar el ritmo de juego, la contundencia ofensiva y el protagonismo que lo caracterizó en el futbol europeo y la Selección Mexicana.

