‘Chucky’ Lozano se despide del PSV con emotiva carta

Luego de que se hiciera oficial la llegada de Hirving Lozano a la Major League Soccer, donde va a jugar para San Diego FC a partir de enero del 2025, el PSV Eindhoven dio a conocer la carta de despedida del mexicano, quien le ha dedicado unas palabras de agradecimiento a los aficionados al equipo de los ‘Granjeros’.

A message from Chucky to you 🫶 pic.twitter.com/FASbsaL5h2

— PSV (@PSV) June 7, 2024