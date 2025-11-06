Chucky Lozano es de los mejores pagados de la MLS y tiene un auto con el que todo mexicano soñaría

Hirving “Chucky” Lozano es el quinto mejor pagado de la MLS al percibir un salario anual de 7.6 millones de dólares (141.4 millones de pesos), según la Asociación de Jugadores de la liga estadounidense. Con un sueldo estratosférico, el extremo se da ciertos lujos, como la adquisición de un SUV Mercedes Benz Gle 350, un auto con el que todo mexicano sueña.

El SUV tiene un valor en el mercado de más de 1.6 millones de pesos, de acuerdo con el portal de Mercedes Benz, precio muy por debajo del primer auto de Cristiano Ronaldo Jr a sus 15 años . Este vehículo combina la elegancia con la tecnología, pues es híbrido; es decir, puede funcionar a base de gasolina o almacenando energía eléctrica.

Características del auto de lujo de Chucky Lozano

El jugador del San Diego FC tiene en su cochera un auto de lujo, aunque con gran potencia, pues alcanza hasta los 210 km/h gracias a sus 320 caballos de fuerza. Además, ofrece una autonomía de hasta 870 km, que lo convierte en una unidad ideal para la ciudad y carretera. Estas son algunas de sus características:



Tracción integral para pasar por todos los terrenos

Sistema de sonido surround Burmestar

Sistema de aparcamiento autónomo

Gran espacio en el interior con hasta 3 filas de asientos.

Mercedes Benz es una de las marcas de autos lujosas que hay en el mundo y con su línea Gle 350 no es la excepción, pues lo combina con la alta tecnología que hay en el interior de la unidad, como:



Sensor de huellas dactilares

Sistema inalámbrico de carga para celulares

Puesto de conducción con pantalla ancha

Personalización del sonido.

Every inch of the Mercedes-Benz GLE 350 was crafted to leave a lasting impression.https://t.co/4xK9Sk6t6Q pic.twitter.com/oUCYgyjm2M — Mercedes-Benz of Nashville (@MBNashville) October 3, 2025

Chucky Lozano, entre los mejores pagados de la MLS

El seleccionado mexicano está entre los 5 mejores pagados de la MLS, lista que lidera Lionel Messi, quien recibe al año 20 millones de dólares. Así queda el Top-5:

