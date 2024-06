‘Chucky’ Lozano rompe el silencio tras quedar fuera Selección Mexicana

Luego de que Hirving Lozano fuera presentado como jugador franquicia de San Diego FC, el delantero mexicano rompió el silencio sobre su ausencia en la convocatoria de Jaime Lozano de cara a la Copa América 2024, quedando fuera de la Selección Mexicana junto a otros jugadores como Raúl Jiménez, Guillermo Ochoa y Henry Martín.

“Son decisiones que uno no toma. Creo que he hecho una carrera muy bonita y creo que estoy a gran nivel. Me siento con un nivel sumamente bueno y voy a seguir luchando siempre por ir a la Selección”, dijo el ‘Chucky’ en zona mixta tras la conferencia de prensa en el Snapdragon Stadium.

Sobre dejar el futbol europeo para jugar en la Major League Soccer, el ‘Chucky’ Lozano aseguró que va a extrañar las competencias de alto nivel como la UEFA Champions League, no obstante, aún tiene oportunidad de jugar algunos partidos debido a que su periodo como futbolista de San Diego FC comienza en enero del 2025.

“La Champions es un torneo importante a nivel mundial. Lo pude vivir, lo pude disfrutar y regresando tengo la posibilidad de jugar algunos partidos.

“Hay que aprovechar el momento en que surgen estas oportunidades y por eso la tomé. Estoy muy feliz de afrontarla y contento de estar aquí”, comentó.

Durante la conferencia de prensa en la que fue presentado como jugador de San Diego FC, el atacante se dijo emocionado por la nueva oportunidad que se le presenta al llegar a un equipo nuevo en la Liga de Estados Unidos.

“La verdad para mí como dije es una oportunidad muy grande empezar con un club desde cero. Tratar de construirlo de la mejor manera como he dicho la gente que está alrededor del club, la gente, el presidente, todos los directivos creo que para mí tiene la mentalidad muy positiva de crecer y es muy importante para para iniciar un club desde cero, creo que para mí es una gran oportunidad”.

