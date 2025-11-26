¡Lanza advertencia! ‘Chupete’ Suazo da su pronóstico del Rayados vs América

Humberto Suazo lanzó una advertencia para el resto de los equipos de la LIGA BBVA MX al asegurar que vendrá una mejor versión de los Rayados para esta Liguilla en la que se enfrentarán al América.

Te puede interesar: James Rodríguez, Paulinho o Alexis Vega: cuál de los delanteros tiene el sueldo más alto

El ‘Chupete’ se encuentra de visita en Monterrey, en donde reconoció que aunque el equipo regiomontano cerró con muchas dudas, pueden dar la sorpresa por la gran plantilla que dirige el técnico Domènec Torrent.

“Creo que el equipo lo vamos a ver diferente a lo que fue el término de la fase regular. Es un equipo de mucha experiencia, de jugadores muy talentosos. Ojalá que se pueda quedar con el triunfo en la primera llave”, pronosticó el exfutbolista chileno.

MEJOR NI HABLAMOS: FC Juárez 2-1 Pachuca | Play-In Apertura 2025

Suazo le tiene fe a sus Rayados

El ídolo de la ‘Pandilla’ evitó comparar su etapa como jugador del conjunto albiazul cuando llegaron a eliminar a las Águilas en Liguilla, pero reiteró que existen las condiciones para pasar a semifinales del Apertura 2025.

“Son épocas diferentes, jugadores diferentes. Hoy Monterrey tiene un plantel estelar, un plantel de mucha experiencia, sin duda que lo va a hacer muy bien y esperar que pueda pasar la llave frente a un gran rival que obviamente es el América”, declaró ante los medios.

¿Sueña con entrenar a Rayados?

El ‘Chupete’ Suazo se retiró del futbol profesional el mes pasado y hace unos días ya fue nombrado como director técnico del San Luis de Quillota, equipo de la Segunda División de Chile, en el que también disputó sus últimos partidos como jugador en activo.

Así que reveló si también ya sueña con entrenar al Monterrey en algún momento de su nueva faceta dentro de las canchas.

“No, creo que esto es paso a paso, creo que son experiencias nuevas. Obviamente yo siempre he sido competitivo, como lo dije en un momento. No le tengo miedo al fracaso, al contrario, es una motivación que te den esta responsabilidad. Entonces el tiempo lo dirá. Hoy en día vengo a disfrutar, a pasarlo bien”, declaró.

El ‘Hombre del plante gol’ recibirá un homenaje que organizó la directiva regiomontana por su reciente despedida como futbolista, durante el partido de ida de los cuartos de final contra el América, en el Estadio BBVA este miércoles 26 de noviembre.

Te puede interesar: Agustín Palavecino estaría cada vez más cerca de Cruz Azul y esta es la última señal que dio