James Rodríguez, Paulinho o Alexis Vega: cuál de los delanteros tiene el sueldo más alto

Tanto en la Liga BBVA MX como en el resto del mundo, los delanteros suelen ser los futbolistas mejores pagos de los equipos, dado que cada día se valora más la efectividad de cara al arco y la capacidad para generar situaciones de peligro. Por eso, no es sorpresa ver que futbolistas de la talla de James Rodríguez, Paulinho o Alexis Vega tengan un sueldo alto en sus clubes.

Entre estos tres nombres de peso, James acapara la atención por su laureada trayectoria en Europa; Paulinho por su consolidación como figura del Toluca en el último tiempo (lo que lo llevó a ser tricampeón de goleo); y Vega por ser uno de los mexicanos con mejor remuneración en la Liga BBVA MX en la actualidad . Sin embargo, solo uno de ellos tiene el sueldo más elevado en 2025.

El sueldo de Paulinho y Alexis Vega en Toluca

La plantilla actual de Toluca contempla a 43 futbolistas con salarios que alcanzan los MX$263 millones al año, lo que lo convierte en uno de los equipos de mayor inversión en la Liga BBVA MX. Dentro de esa extensa lista de nombres, Paulinho y Alexis Vega se alzan como las dos figuras mejor remuneradas.

Vega, de 28 años, lidera la lista con un sueldo semanal de MX$549,800 semanales, lo que representan alrededor de 30,000 dólares. Por su parte, Paulinho aparece justo por debajo en la nómina salarial, con ingresos de 439,840 por semana (casi USD24,000).

El sueldo de James Rodríguez en León

El paso de James Rodríguez por León no está siendo el esperado. Desde su llegada en enero con el objetivo de participar en el Mundial de Clubes (competición que el club no pudo disputar), sus números no fueron los mejores. En la Fase Regular del Apertura 2025 marcó tan sólo tres tantos en 14 juegos.

Así y todo, es uno de los jugadores con un sueldo más elevado de todo el fútbol mexicano. Según informó el portal One Football, el colombiano con pasado en el Real Madrid y el Bayern Múnich gana 5 millones de dólares en un año.