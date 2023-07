“Chuy” Corona; “Hay que estar en donde a uno lo quieren” sobre su salida de Cruz Azul

José de Jesús Corona habló en exclusiva con Azteca Deportes sobre la salida de Cruz Azul y de lo que siente de enfrentar al equipo que fue su casa durante 14 años, en donde consiguió cortar una racha de 23 años sin ganar el título de liga para la Máquina.

“Yo creo que son sentimientos encontrados, aunque finalmente ahora me debo a otra institución, si estoy muy agradecido con Cruz Azul, vivimos de todo, buenos momentos otros no tan buenos, alegrías, tristezas, pero yo creo que siempre fue importante la honestidad con la que se trabajó” aseguró el ahora portero de los Xolos de Tijuana.

Jesús Corona contento con la nueva generación de arqueros mexicanos

¿Cuál fue el motivo de la salida de Corona del Cruz Azul?

Corona expresó que hubo gente que aún quería su continuidad en la máquina como el presidente de la institución y el director técnico, sin embargo, otra parte de la directiva no estaba de acuerdo con que siguiera en el Azul y fue el motivo por el que se marchó.

“Uno quisiera muchas cosas que hubieran sido distintas, pero ni hablar así es el fútbol así es la vida misma y tenemos que seguir adelante, en la vida hay que estar en donde aún no lo quieren y aquí me quisieron, me dieron la oportunidad de mantenerme en activo y hay que ser agradecidos también”, agregó Jesús Corona.

El arco del Azul queda en buenas manos

Sobre la nueva generación de porteros en el Cruz Azul, Corona sabe que su puesto esta bien cubierto con dos porteros jóvenes de gran calidad, y a pesar de no ser el mejor arranque para Jurado le mando un mensaje sobre el mal momento que atraviesa.

“Tuve la oportunidad de despedirme todo el plantel pero previo hablar con todo el plantel también me reuní con los arqueros, con Gudiño, con Sebas Jurado y con Alfredo, les hacía saber que ya no iba a seguir en la institución y les agradecí también esa manera de trabajar que a mí me exigía también a mantenerme o buscar mantenerme en un buen nivel”, mencionó “Chuy”.

Aunque no podrá estar este viernes en el partido entre Tijuana y Cruz Azul, Corona aseguró que Jurado y Gudiño tienen condiciones para ser titulares en donde sea.

“Por ahí tuvo una desafortunada jugada, jurado a cualquiera nos puede pasar en cualquier momento como estamos dispuestos a ellos, solamente no se equivocan los que están afuera, los que no están participando en un partido Eso le tiene que quedar claro a jurado, pero de qué tienen grandes condiciones y cualidades a la par creo que van a tener una gran competencia” aseguró Corona.