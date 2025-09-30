Chuy Corona confiesa que estuvo a punto de llorar en su partido de despedida

El arquero mexicano José de Jesús Corona le dijo adiós a las canchas como futbolista profesional este fin de semana en el duelo entre Xolos de Tijuana y Cruz Azul, recibiendo un homenaje por parte del último club del que fue parte y del equipo con el que ganó la tan anciada novena en 2021.

Chuy Corona fue el último en salir durante el protocolo de la Liga BBVA MX y abrazo a los 21 jugadores restantes en el terreno de juego además de tomarse la foto del encuentro en medio de los jugadores de ambas escuadras.

Corona, emocionado hasta las lagrimas

Después del partido en el que los fronterizos ganaron por marcador de 2-0, el ganador de la medalla olímpica en Londres 2012, confesó ante los medios que durante el protocolo estuvo a punto de romper en llanto.

“Algo más algo más, yo pensé que no, que no iba a pasar, pero sí, la verdad que fue algo muy emotivo y no pude evitarlo, no es algo muy natural, la verdad lo disfruté bastante, también mi tema de los detalles, de ver a mis compañeros también de Tijuana y ver al equipo de Cruz Azul que tengo todavía algunos con los que estuve compartiendo vestidor, pero que todos estuvieran el detalle de portar la playera con mi nombre fue algo muy emotivo, al salir a la calle”, mencionó Corona.

Por otro lado el guardameta de Xolos habló sobre el momento en el que tuvo que abandonar el terreno de juego por última vez como jugador profesional.

“Bueno, que llegó el momento, no pensé en eso, simplemente pensé en el primer partido cuando me dijeron debutaste y ahora prepárate que ya está próximo el retiro, disfruta todo el momento iban por esas palabras, ahora dije bueno ahora llegó el momento de decir adiós, ha llegado, ese momento afortunado que fueron 22 años y muy agradecido con toda la gente con Dios con el fútbol”, finalizó el portero mexicano.

