Sin Efraín Juárez en el banquillo de los Pumas, quién tomará las riendas del equipo

Aún no se sabe el tiempo que Efraín Juárez quedará fuera del banquillo de los Pumas. Mucho se dice que podrían ser tres partidos de sanción después de insultar al árbitro en el duelo ante el América, pero los Universitarios ya tienen al sustituto de su timonel. Luis Pérez, auxiliar de Juárez, tomaría las riendas del equipo. Los Pumas perdieron por goleada ante el América 4-1.

El futuro de Efraín Juárez al frente de los Pumas es una incógnita. Diversos reportes aseguran que el timonel se iría, mínimo, tres partidos por insultar a los árbitros. También se mencionó que la directiva de los Universitarios ya estaría buscando a sus sustitutos. De los 33 puntos disputados, Juárez y Pumas solamente suman 13, producto de tres triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas.

@coach.efrainjuarez Efraín Juárez declaró que le puede jugar al tú por tú a cualquier equipo de la Liga BBVA MX

“(Estamos) muy tristes, obviamente, por el resultado. Es verdad que condiciona muchísimo el arbitraje. Es un Clásico que se juega así, con la vida en cada disputa, y no sé si hay una tendencia en contra de nosotros. La banca de ellos gritaba y exageraba las faltas. No se me hace justo por los jugadores, por el esfuerzo que hacen todos los días. Estaban haciendo un gran partido”, dijo Luis Pérez al término del partido ante el América.

Te puede interesar:



En Colombia critican a Efraín Juárez y le dicen de todo

Efraín Juárez tuvo un importante paso por el futbol de Colombia. El timonel dirigió al Atlético Nacional y consiguió salir campeón, pero su despedida del equipo no fue la mejor. En el podcast Palabras Mayores, del periodista Carlos Antonio Vélez, el comunicólogo no dejó nada a la imaginación y habló de todo en contra de Juárez.

“Efraín Juárez está a punto de salir de Pumas. Otra vez con sus actitudes tribuneras en el puesto 10; está igual que el León y ellos ya echaron al técnico. Mucha gente dice que lo vuelvan a traer a Nacional; hasta donde entiendo, mientras esté esta directiva, Juárez no va a volver. Además, Nacional fue el que hizo campeón a Juárez, no al revés”, se puede escuchar en el podcast.