Esta es la enorme cifra que gana Alana Flores por una pelea de box en Supernova

Luego de que se suspendió la pelea entre Alana Flores y Samadhi Zendejas y se conocieron los motivos, la creadora de contenido y streamer anuncia este martes 17 de marzo su nueva contrincante para el combate de boxeo de celebridades del evento Supernova Genesis 2026. En ese marco, muchos se preguntan sobre la cifra de dinero que gana la “Reina del Ring”.

Mientras muchos se preguntan quién ganaría en una pelea entre Marcela Mistral y Alana Flores luego de lo que fue el Ring Royale, una duda que toma mucha fuerza es la de cuánto es el “botín” de Alana Flores en cada combate. Aunque se suelen manejar bajo confidencialidad, diversas filtraciones dicen que la streamer ganaría más de 10,000 dólares en Supernova.

Alana Flores recibió una fortuna gracias a su pelea de box en España

Para su combate en Supernova Strikers (2025) contra Gala Montes, se estima que Alana recibió más de 176,000 pesos mexicanos, según informó Ámbito. En tanto, su participación en eventos internacionales como “La Velada del Año IV” en España le dieron más dinero, pues se reportó que cobró alrededor de 40,000 dólares (cerca de 800,000 pesos).

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Para la edición de Supernova 2026, con patrocinadores de mayor peso y una transmisión global, fuentes cercanas a la organización sugieren que el cobro podría alcanzar cifras realmente altas, superando por amplio margen a lo que ganó en España, pero por ahora solo son rumores.

La incertidumbre: Samadhi Zendejas fuera y una nueva rival en puerta

La expectativa por el sueldo de Alana también está ligada a la magnitud de su oponente. Originalmente, se enfrentaría a la actriz Samadhi Zendejas, pero renunció y este martes 17 de marzo se sabrá a la nueva combatiente de Alana en Supernova Génesis 2026.

Entre los nombres que más suenan en redes sociales para subir al ring este 26 de abril se encuentran Kim Migneault, creadora de contenido canadiense-mexicana que es la favorita de los rumores. Además, está Flor Vigna, influencer argentina que también canta y que ya lanzó un reto abierto “sin condiciones”, lo que añadiría un toque internacional al evento.

Los supuestos ingresos de dinero de Alana Flores en Supernova