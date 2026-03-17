Si Marcela Mistral y Alana Flores pelearan, ¿quién ganaría? La predicción de la IA

Tras el impacto que dejó el Ring Royale 2026, que tuvo como pelea viral a Alfredo Adame contra Carlos Trejo, los fanáticos no tardaron en proponer lo que podría ser el próximo gran combate del boxeo de influencers en México: un enfrentamiento entre Marcela Mistral y Alana Flores.

La idea no es descabellada. Una se convirtió en la gran sorpresa del evento tras vencer a Karely Ruiz, la otra es una figura consolidada dentro del circuito digital y con experiencia previa en este tipo de veladas. En este contexto, la inteligencia artificial de ChatGPT analizó el desempeño de cada peleadora y predijo quién ganaría en un hipotético combate entre ambas celebridades.

Una pelea muy aclamada por los fans de Ring Royale|Crédito: Azteca Deportes

La inteligencia artificial predice cómo sería una pelea entre Marcela Mistral y Alana Flores

Según el análisis de ChatGPT, la victoria de Mistral sobre Karely fue contundente, pero también inesperada. La esposa de Poncho de Nigris supo manejar la presión de una pelea mediática, mostró pegada y efectividad en momentos clave y cerró mejor el combate que su rival.

Por otro lado, la IA menciona que Alana Flores no es una improvisada dentro del ring. Lleva tiempo entrenando boxeo como parte de su rutina, ha participado en eventos similares con exposición mediática y cuenta con una base física más trabajada. En este contexto, ChatGPT brinda el siguiente escenario:



Si el combate se diera en el corto plazo, el análisis apunta a un duelo muy parejo.

Sin embargo, por recorrido y preparación sostenida, Alana Flores partiría como ligera favorita .

. Aun así, Mistral ya demostró que puede sorprender, por lo que el resultado estaría lejos de ser definitivo.

En conclusión, si Mistral y Alana se enfrentarán en el Ring Royale, la herramienta de Open AI da como ganadora a Flores, aunque como ligera favorita (55% vs 45%).

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¿Es factible una pelea entre Marcela Mistral y Alana Flores?

Si bien es cierto que no existe ningún tipo de confirmación oficial, el interés del público por este encuentro es muy evidente. En el mundo del boxeo de influencers, eso suele ser suficiente para que una pelea termine concretándose. Por lo que el cruce entre Mistral y Flores podría hacerse realidad en un futuro no tan lejano. De todos modos, habrá que esperar a próximas ediciones del Ring Royale o eventos de este tipo.