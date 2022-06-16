Estas son las sedes que se postularon para el Mundial de 2026
Este jueves por fin se dará a conocer cuales serán las sedes para el Mundial de 2026, que alergarán Estados Unidos, México y Canadá, y estos son las candidatas
Es hoy, es hoy. Este jueves 16 de junio la FIFA anunciará cuales serán las sedes para el Mundial de 2026, donde Estados Unidos, México y Canadá recibirán a las 48 selecciones nacionales que se clasifiquen para la justa que se jugará dentro de cuatro años, evento que tu podrás disfrutar por la pantalla de Azteca 7 en punto de las 4:15 PM (tiempo del centro de México)
Dicho evento será histórica pues por primera vez en tendrá esa cantidad de equipos, ya que desde Francia 1998 se juega con 32 conjuntos. Además, la Copa del Mundo de 2026 tendrá como sede tres países, algo que jamás había sucecido, solo una vez se había jugado en dos naciones, en Corea y Japón 2002.
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¿Cuántas ciudades son candidatas para el Mundial de 2026?
En total están postuladas 22 ciudades, de las que solo quedarán 16 para albergar el torneo más importante de selecciones nacionales. Nuestro país espera tener tres sedes, en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; Canadá busca que Edmonton, Toronto y Vancouver queden seleccionadas.
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Por su parte, el territorio vecino del norte tiene como postuladas a: Atlanta, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nashville, Nueva York, Orlando, Filadelfia, San Francisco, Seattle y Washington.
Ciudades favoritas para ser sede en el Mundial de 2026
Aunque no es un hecho, estas ciudades, con estos estadios, están casi seguras de ser seleccionadas para albergar la Copa de Mundo dentro de cuatro años:
Ciudad de México - Estadio Azteca
Guadalajara - Akron
Monterrey - Estadio BBVA
Los Angeles - SoFi Stadium y Rose Bowl
Dallas - AT&T Stadium
Nueva York - Met Life Stadium
Toronto - BMO Field
Vancouver - B.C. Place
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El Estadio Azteca busca hacer historia en el Mundial de 2026
En caso de ser seleccionado, el Estadio Azteca haría historia. El Coloso de Santa Úrsula se convertiría en el primer inmueble en ser sede de tres mundiales: 1970, 1986 y el de dentro de cuatro años. Incluso podría ser el único en el mundo con tres inauguraciones, esto, si la FIFA le da el primer partido del Mundial de 2026.
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No te pierdas el veredicto final por la señal de Azteca 7, en punto de las 4:15 PM (tiempo del centro de México), con el mejor analisis de nuestros expertos.