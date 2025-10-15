Fue figura del América, pero le quitó la vida a tres personas tras un accidente; ¿pisó la cárcel?

Haber pertenecido al Club América en el pasado siempre le dará a Gonzalo Farfán ese reconocimiento de haber estado en el club más ganador del país; sin embargo, muchos fanáticos del futbol, más que por su paso por la institución, lo recuerdan por la vez que tuvo problemas con la justicia.

Y es que, en el pasado, Gonzalo Farfán, quien hoy en día está ligado a los medios de comunicación deportivos, protagonizó un accidente de tráfico que generó un total de tres muertes. Ante ello, no está de más conocer qué fue lo que ocurrió aquella vez con el otrora jugador del América.

¿Qué fue de Gonzalo Farfán, jugador del América que le quitó la vida a tres personas?

Gonzalo Farfán es recordado no solo por su etapa como jugador, sino también como entrenador del América. De hecho, formó parte de la eliminación que el club tuvo en 1997 a manos de Chivas en la ronda semifinal; sin embargo, también se le recuerda por haber estado involucrado en un terrible accidente en la Ciudad de México.

Los futbolistas mas ganadores en la historia del @ClubAmerica



Encabezan Cristobal Ortega y Alfredo Tena con 14 conquistas mientras Henry Martin asecha el podio a un solo título de alcanzar a Gonzalo Farfán y Alex Domínguez Escoto. pic.twitter.com/FI8xBzCIqF — Maurisio (@PuroAmerica_20) December 25, 2024

Fue en diciembre del año 1997 cuando, en la capital del país, el exjugador del América terminó sobre una banqueta atropellando a tres trabajadores de una empresa telefónica. Tiempo después se supo que Gonzalo Farfán conducía bajo los efectos del alcohol, lo cual generó más molestia al respecto.

Al final, Justino Moreno, Pedro Fonseca y Germán Bonilla, de 16, 40 y 34 años, desafortunadamente perdieron la vida, y cuando se pensaba que el futbolista pasaría muchos años en prisión, todo quedó en una multa por 300 mil pesos y una indemnización a los familiares de las víctimas.

Farfán



Una de las más grandes leyendas del club es Gonzalo Farfán, ganador de 10 títulos entre 1984 y 1994 y 11vo máximo anotador histórico del club, pero no muchos saben que su padre, Salvador y su hermano Gabriel también jugaron en América entre 1950-54 y 2010 respectivamente pic.twitter.com/4k5NtN4xbO — Maurisio (@PuroAmerica_20) May 14, 2024

¿Qué ocurrió con Gonzalo Farfán después de este hecho?

Luego de esta lamentable situación, Gonzalo Farfán salió del América para formar parte de otros equipos; sin embargo, tuvo una segunda oportunidad en el club en donde se mantuvo durante tres años más. Así, el nacido en el centro del país presume haber disputado minutos en escuadras como Atlante, Toros Neza, Toluca y Pachuca.