Clásico Nacional: El día en que Chicharito y Allan Saint-Maximin se enfrentaron en Europa; ¿quién ganó?

Este fin de semana se llevará a cabo el partido más importante que el futbol mexicano tiene históricamente hablando. El Clásico Nacional entre las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara finalmente ha llegado, por lo que luce interesante recordar la vez en la que el Chicharito Hernández y Allan Saint-Maximin se vieron las caras.

Cerrado Clásico Nacional en las semifinales del Clausura 2024 | En Caliente

Javier Hernández ha tenido un regreso por demás difícil al Rebaño Sagrado luego de su etapa en Europa, pues entre lesiones y polémicas extracancha no ha podido ser la solución en el eje de ataque. Allan Saint-Maximin, por su parte, llega a este Clásico Nacional con dos goles en sus primeros minutos como azulcrema.

¿Cuánto pagó el América por Allan Saint Maximin?

Extraoficialmente se dice que el Club América desembolsó entre 11 y 13 millones de dólares por la compra de Allan Saint-Maximin, quien después de brillar en el Newcastle de la Premier League y de pasos fugaces por Turquía y Arabia Saudita se confirmó como uno de los refuerzos bomba de la Liga BBVA MX para esta temporada.

¿Cuántos goles lleva el Chicharito Hernández en su regreso a Chivas?

El regreso de Javier Hernández a Chivas no ha sido para nada el esperado, pues entre bajas de juego considerables, la nula confianza de sus entrenadores, sus constantes lesiones y los problemas antideportivos que ha tenido por el uso de sus redes sociales, el delantero únicamente ha anotado dos tantos en este retorno.

¿Quién ganó en el único duelo directo entre el Chicharito y Allan Saint-Maximin?

Tras el paso que tuvo por equipos como el Manchester United y el Real Madrid, el Chicharito Hernández llegó al Bayer Leverkusen como su respuesta en el eje de ataque, convirtiéndose en un pilar del equipo de la Bundesliga alemana. Javier tuvo gratos momentos en esta institución, así como un mano a mano con Allan Saint-Maximin.

El duelo se llevó a cabo en la temporada 2015 - 2016, más específicamente el 30 de enero del 2016. Aquí, el Bayer Leverkusen venció por 3-0 al Hannover, y mientras el atacante mexicano se hizo presente con un par de anotaciones, el extremo francés entró de cambio en la segunda mitad sin oponer resistencia a una nueva derrota para su club.

🇫🇷 Los goles del día de ayer del 'Otaku' y el 'Vaquero' a través del lente de @chivastvmx 🎥#TourRebaño 🐐 pic.twitter.com/s1lT4c0jsA — CHIVAS (@Chivas) September 8, 2025

¿Cuándo y a qué hora es el Clásico Nacional?

El Clásico Nacional entre América y Chivas formará parte de la Jornada 8, correspondiente al torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. El mismo se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre en punto de las 21:15 horas en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes, también conocido como azulcrema.

