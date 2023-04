El Clásico Tapatío es el partido más pasional que conozco: Julio Furch

Los Rojinegros del Atlas reciben a las Chivas Rayadas del Guadalajara este sábado luego de dos victorias de forma consecutiva y ocho goles en sus últimos dos compromisos y para el goleador, y pieza clave en el Bicampeonato de hace unos torneos, Julio Furch es el duelo más pasional que le ha tocado vivir en su carrera.

“Puede ser porque quizás en los clubes que estuve antes no había un clásico, en la misma ciudad bueno cuando me tocó está en Argentina que está el rival directo de esa ciudad, no estaba en la misma categoría, entonces sí creo que desde que me ha tocado jugar al fútbol profesional si es uno de los partidos más reniego, más que uno quiere ganar”, mencionó Julio Furch en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Por otro lado, tras la hazaña conseguida frente al Olimpia en la Liga de Campeones de la CONCACAF, en Atlas no pierden la ilusión de llegar lejos en el Clausura 2023.

“Para seguir este camino por el que vamos en cuanto a resultados esperemos seguir sumando de 3 en estos últimos partidos y creo que eso va a ser importante para terminar bien en la fase regular, creo que sí lo terminamos como estamos en estos partidos que venimos haciendo podemos dar la sorpresa porque en lo anímico venimos muy bien, tenemos el torneo internacional que también nos pega un envión anímico importante, aunque también es algo de desgaste, pero creo que eso nos está manteniendo a todo el grupo unido y todos trabajando y tratar de llegar en lo mejor la parte final”, comentó el atacante.

Julio Furch piensa en el repechaje del Atlas

Por ahora, aunque la clasificación directa se ve casi imposible, con la opción del repechaje, no descartan la oportunidad de dar la sorpresa y pelear por lo más alto.

“Sí claro que sí ha pasado muchas veces donde quizás el último en clasificar se ha quedado campeón y bueno, confiamos en que en eso puede volver a suceder, sabemos nosotros quizás en los enfrentamientos mano a mano donde nos hemos hecho bastante fuerte, creo que hemos sabido jugarlas y eso creo que no es un dato menor porque hay muchos chicos que siguen acá en el Club y bueno podemos trabajar en eso”.

