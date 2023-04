Canelo Álvarez y Chicharito mandan mensaje de motivación a los deportistas mexicanos

Millones de personas en México practican fútbol tan sólo el 1 por ciento llega a ser jugador profesional. El territorio azteca es uno de los que presume más campeones mundiales en el boxeo, sin embargo son pocos los que su legado o récords prevalece. Javier ‘Chicharito’ Hernández y Canelo Álvarez son parte de la élite de los deportistas mexicanos, los dos son originarios de Guadalajara.

El par de tapatíos aprovechó las plataformas de streaming para tener una charla de amigos en donde intentaron motivar a todos los atletas mexicanos a que luchen por sueños y que tengan el hambre de convertirse en leyendas, dejar de lado la mediocridad y tener más deportistas de México en la élite.

Canelo Álvarez quería regresar a pelear a Guadalajara, Jalisco



Mensajes de Chicharito y Canelo para los deportistas jóvenes



El delantero comentó que lo más importante y que siempre intenta decirle a la gente es que si él pudo, si Canelo Álvarez pudo, tú también puedes.

“Nosotros siempre tratamos de mandar este pinché mensaje de -si nosotros pudimos tú también puedes.” Chicharito.

Javier Hernández agregó que es importante siempre intentar apuntar por lo más alto y no quedarte con la mediocridad.

“La mediocridad viene cuando dejas de tirarle a lo más alto. A mi eso me enseñaron en mi casa, eso siempre me decía mi papá. Ese es el pinche mensaje a nuestros paisanos.“

Por último, con su experiencia de haber podido vivir en diferentes países, para Chicharito hace falta que en México se empiecen a empoderar.

“Tengo la fortuna de vivir en Estados Unidos, pero aquí toda la gente se empodera, en Europa se empodera, en Argentina se empoderan, en Sudamérica ¿Y nosotros?“

Canelo Álvarez también decidió dar un consejo con su experiencia y confesó que desde el inicio se ha sentido el mejor del mundo, pero para serlo hay que parecerlo.

“Yo siempre me he creído el mejor del mundo porque para hacerlo, hay que parecerlo. Y eso me ha llevado a donde estoy”.

Además, el mejor libra por libra dejó claro que no se debe tener miedo de proponerte nuevas cosas y siempre apuntar a llegar más alto.

“Es que no tienen que tener miedo si llegaste aquí, porque no puedes llegar acá“.

